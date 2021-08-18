Россия падает в рейтинге коэффициентов УЕФА. Как вообще работает этот рейтинг? Сколько времени подниматься обратно? На что влияет место в нем?
«Зальцбург» победил «Брондбю» в квалификации Лиги чемпионов, ответный матч состоится через неделю. Победа позволила Австрии приблизиться к России в таблице коэффициентов УЕФА.
Ранее Россию уже обошла Шотландия, отодвинув ее на девятое место. Есть риск оказаться и на 11-м – неподалеку находятся Австрия и Украина. Ниже – вряд ли, клубы из Сербии, Бельгии и других стран пока еще далеки. Но опасность существует.
Как считается рейтинг?
Все страны, представляющие клубы в еврокубках, перед новым сезоном выстраиваются по сумме баллов за пять предыдущих еврокубковых сезонов.
По нему Россия занимала восьмое место, а ее баллы считались с сезона-2016/17. Тот и следующий были относительно успешными (9,200 и 12,600), третий – средним (7,583), два последних – провальными (4,666 и 4,333).
Сейчас общий рейтинг формируются уже без учета сезона-2016/17 (пять последних – уже включая сезон-2021/22). У России отваливается немалая часть баллов – 9,200.
Как считаются баллы?
- В квалификации: 1 очко за победу команды, 0,5 – за ничью.
- В основных раундах: 2 – за победу, 1 – за ничью.
- Попадание в группу ЛЧ: 4 очка.
- Выход в 1/8 финала ЛЧ: 5 очков.
- Выход в 1/4, 1/2 или финал ЛЧ/ЛЕ: по одному очку за каждую стадию.
Количество очков делится на количество клубов – так формируется общий коэффициент страны.
Пример прошлого сезона:
• «Краснодар» – 10 очков (4 – попадание в группу ЛЧ, 1+1 – две победы в квалификации, 2 – победа в группе, 1+1 – две ничьи в группе).
• «Локомотив» – 7 очков (4 – попадание в группу ЛЧ, 1+1+1 – три ничьи).
• «Зенит» – 5 очков (4 – попадание в группу ЛЧ, 1 – ничья).
• ЦСКА – 3 очка (1+1+1 – три ничьи в ЛЕ).
• «Ростов» и «Динамо» – по 0,5 очка (они сразу проиграли, но в прошлом сезоне в условиях пандемии коронавируса в одноматчевых противостояниях было правило – за поражение по 0,5 очка в отборочных раундах).
В общей сложности 26 очков на шесть клубов. При делении – 4,333 очка в среднем. Именно такой результат и прописан по итогам прошлого сезона.
Как будет в этом сезоне?
От России изначально было заявлено пять клубов в еврокубках, поэтому общее количество баллов будет делиться на пять.
Еще не наступила осень, а у нас уже есть целых 1,5 балла. «Сочи» набрал 3 (две победы, две ничьи), «Рубин» – 0,5 (ничья), еще «Зенит» уже в группе - балла. Всего 7,5, делим на пять, получаем 1,5 балла.
Радоваться тут нечему – столько же набрала, например, Андорра. Просто ее клубы стартовали раньше. Но до осени России больше не наберет баллов (у нас никого не осталось в квалификациях), а конкуренты могут – в каждом из трех турниров раунды плей-офф проходят как раз в середине-конце августа.
Что угнетает больше – у России только три клуба («Зенит», «Локомотив», «Спартак»), а делиться общее количество баллов все равно будет на пять.
Как формируется количество клубов в еврокубках согласно рейтингу?
Исходя из таблицы:
• Страны с первого по четвертое место выставляют по семь клубов в еврокубках, четыре – автоматически в группу Лиги чемпионов (Испания в этом сезоне выставила пять из-за победы «Вильярреала» в Лиге Европы).
• Пятое-шестое места – шесть команд, половина – в ЛЧ. Как Россия несколько сезонов подряд.
• С седьмого по 15-е – пять клубов. Два из них – в ЛЧ, один в групповом этапе при условии, что страна находится не ниже 11-го места.
• С 16-го по 50-е – по четыре клуба (кроме Лихтенштейна, у которого в еврокубки попадает только одна команда – победитель Кубка).
• Еще пять стран ниже – по три клуба.
В следующих сезонах мы упадем ниже?
Пока все идет к этому, поскольку в следующем сезоне отвалятся 12,600 баллов.
Если представить, что этот сезон уже завершен, и мы переносимся в следующий, то Россия начнет его 15-й. Как раз – самая нижняя граница из списка стран с пятью клубами в еврокубках и двумя в ЛЧ.
Если таким же образом перенестись в сезон-2023/24, где у нас отвалится сезон с 7,583 баллами, то Россия вообще начнет его 21-й. Ниже венгерских, румынских, шведских, греческих, израильских и других клубов. То есть – один клуб в ЛЧ с самых ранних раундов плюс три клуба в ЛК.
Как удержаться на своих позициях?
Чтобы вернуть себе три места в Лиге чемпионов – нужно набирать минимум по 10 баллов каждый сезон, но это случится еще очень не скоро. Нужна стабильность.
10 баллов в среднем – это 50 очков от клубов за сезон. Если брать этот сезон, то нашей троице осталось набрать 42,5. Что для этого нужно? Например, выиграть все 18 матчей на троих на групповом этапе (плюс бонус за выход в 1/8 ЛЧ) – этого почти хватит.
Если брать новый сезон и те же 50 очков, то за вычетом четырех гарантированных очков за выход в группу ЛЧ пяти командам нужно набрать 46 на двоих. Грубо говоря, 9,2 каждой из них. Примерно такой расклад (набирать всем вместе):
- Команде из ЛЧ – выйти в плей-офф, тогда будет даже перевыполнен план.
- Командам из ЛЕ (если одна из них не попадет в ЛЧ, как сейчас «Спартак») – выиграть не менее четырех матчей в группе (каждой).
- Командам из ЛК – побеждать в квалификации и что-нибудь выиграть в группе.
Но все это очень схематично. Факт в том, что за последние 11 сезонов больше 10 баллов мы набирали трижды. Когда это было:
- Сезон-2013/14: «Зенит» добрался до 1/8 ЛЧ, «Анжи» – до 1/8 ЛЕ. В группах еврокубков играли пять команд, вышли три.
- Сезон-2015/16: «Зенит» добрался до 1/8 ЛЧ, «Локомотив» и «Краснодар» – до 1/16 ЛЕ. В группах пять команд, вышли три.
- Сезон-2017/18: четыре команды в плей-офф ЛЕ, ЦСКА дошел до 1/4. В группах пять команд, четыре продолжили борьбу весной.
Когда мы последний раз были девятыми?
Это было после сезона-2006/07. Но зато только что были два приличных сезона с 10 набранными баллами (в их числе победный для ЦСКА в Кубке УЕФА).
На восьмое место с тех пор наши скатывались после сезона-2012/13. Но – с неплохим запасом за четыре предыдущих (9,750, 6,166, 10,916 и 9,750).
За все это время с 2007 года Россия была ниже седьмого места только дважды – после сезона-2012/13 и после прошлого.