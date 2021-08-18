Россия падает в рейтинге коэффициентов УЕФА. Как вообще работает этот рейтинг? Сколько времени подниматься обратно? На что влияет место в нем?

Как будет в этом сезоне?

От России изначально было заявлено пять клубов в еврокубках, поэтому общее количество баллов будет делиться на пять.

Еще не наступила осень, а у нас уже есть целых 1,5 балла. «Сочи» набрал 3 (две победы, две ничьи), «Рубин» – 0,5 (ничья), еще «Зенит» уже в группе - балла. Всего 7,5, делим на пять, получаем 1,5 балла.

Радоваться тут нечему – столько же набрала, например, Андорра. Просто ее клубы стартовали раньше. Но до осени России больше не наберет баллов (у нас никого не осталось в квалификациях), а конкуренты могут – в каждом из трех турниров раунды плей-офф проходят как раз в середине-конце августа.

Что угнетает больше – у России только три клуба («Зенит», «Локомотив», «Спартак»), а делиться общее количество баллов все равно будет на пять.

Как формируется количество клубов в еврокубках согласно рейтингу?

Исходя из таблицы:

• Страны с первого по четвертое место выставляют по семь клубов в еврокубках, четыре – автоматически в группу Лиги чемпионов (Испания в этом сезоне выставила пять из-за победы «Вильярреала» в Лиге Европы).

• Пятое-шестое места – шесть команд, половина – в ЛЧ. Как Россия несколько сезонов подряд.

• С седьмого по 15-е – пять клубов. Два из них – в ЛЧ, один в групповом этапе при условии, что страна находится не ниже 11-го места.

• С 16-го по 50-е – по четыре клуба (кроме Лихтенштейна, у которого в еврокубки попадает только одна команда – победитель Кубка).

• Еще пять стран ниже – по три клуба.