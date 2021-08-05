Рубин
Лига конференций УЕФА
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рубин #Лига конференций УЕФА

У «Рубина» из-за дождя отклеивались буквы на форме. Игроки вышли с нарисованными номерами – судья отправил переодеваться

вчера, 23:33

«Рубин» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций играл в Польше против «Ракува». Матч проходил в городе Бельско-Бяла.

Там зарядил дождь. Настолько сильный, что смывал буквы на форме игроков «Рубина». Было это еще в середине первого тайма.

Перед началом второго – еще более комедийная ситуация. Игроки «Рубина» выходили с нарисованными номерами. А у Абильдгора еще и не было фамилии.

Судью матча Жоау Педру Пиньейру такой вид формы не устроил. Леонид Слуцкий пошел выяснять.

Номера видны плохо, поэтому футболки нужно переодеть. Проблемы были у Бегича, Уремовича и Абильдгора.

Слуцкий ироничен. Когда вообще последний раз в футболе была подобная история?

Футболки нашлись.

Абильдгор все равно хотел играть в этой форме, но судья отправил переодеваться.

Начало второго тайма задержалось минут на семь. Но потом он стартовал.

Хотя проблемы все равно были. У Йевтича не было фамилии на футболке. У Бегича – тоже, да еще и пятый номер рисковал отклеиться полностью.

А дождь так и не прекращался.

Но игру результативнее это не сделало.

Матч завершен
Ракув
Ченстохова
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с трансляции «Матч ТВ»
Старт еврокубков – комедия
Сенсация состава «Спартака» на Лигу чемпионов – Хендрикс. Не играл в старте с февраля, но лучший по опыту в еврокубках
В «Спартаке» опять скандал. Спортивный директор громко уходит из-за постоянных унижений и влияния Тедеско на последние трансферы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рубин
#Лига конференций УЕФА