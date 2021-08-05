У «Рубина» из-за дождя отклеивались буквы на форме. Игроки вышли с нарисованными номерами – судья отправил переодеваться
«Рубин» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций играл в Польше против «Ракува». Матч проходил в городе Бельско-Бяла.
Там зарядил дождь. Настолько сильный, что смывал буквы на форме игроков «Рубина». Было это еще в середине первого тайма.
Перед началом второго – еще более комедийная ситуация. Игроки «Рубина» выходили с нарисованными номерами. А у Абильдгора еще и не было фамилии.
Судью матча Жоау Педру Пиньейру такой вид формы не устроил. Леонид Слуцкий пошел выяснять.
Номера видны плохо, поэтому футболки нужно переодеть. Проблемы были у Бегича, Уремовича и Абильдгора.
Слуцкий ироничен. Когда вообще последний раз в футболе была подобная история?
Футболки нашлись.
Абильдгор все равно хотел играть в этой форме, но судья отправил переодеваться.
Начало второго тайма задержалось минут на семь. Но потом он стартовал.
Хотя проблемы все равно были. У Йевтича не было фамилии на футболке. У Бегича – тоже, да еще и пятый номер рисковал отклеиться полностью.
А дождь так и не прекращался.
Но игру результативнее это не сделало.