«Челси» и Лукаку – это твои самые сложные отношения. Они расстаются и сходятся уже по третьему кругу
18-летний Лукаку летом 2011-го сначала кривился от трансферных новостей, объясняя, что больше сконцентрирован на школьных экзаменах. Но все же перешел в «Челси». За солидные по тем временам 15 миллионов евро за столь юного игрока.
И что из этого вышло:
✖️ Сезон-2011/12 – дебютный, но за 12 матчей во всех турнирах Лукаку не забил ни гола.
🔝 В следующем сезоне – отбыл в аренду в «Вест Бромвич», где наколотил 17 мячей в АПЛ. Притом все равно надеялся стать легендой «Челси», хотя и откровенничал: «Мужчиной я стал именно в «Вест Бромвиче» под руководством Стива Кларка».
✖️ Возвращение в сезоне-2013/14 – два безголевых матча в АПЛ и памятный выход в игре на Суперкубок УЕФА против «Баварии». В серии пенальти бил последним – все забили кроме Лукаку, из-за чего «Челси» и проиграл трофей.
🔝 В этом же сезоне «Челси» отправил Лукаку в аренду в «Эвертон» (еще 15 голов в АПЛ) и следующим летом продал его туда же за 35 миллионов евро.
Лукаку и «Челси» – плюс по деньгам, но минус – по игре
✅ Клуб заработал на продаже: купил за 15 – продал за 35.
🚫 Но не дождался ни гола за 15 матчей и проиграл из-за его промаха Суперкубок.
Лукаку и «Челси» – это переменчивые высказывания
Лукаку – о сравнениях с Дидье Дрогба:
🔊 Август-2011. «Здорово, мне приятны такие сравнения» и «Это большая честь для меня».
🔇 Сентябрь-2012. «Не хочу быть ни «новым Дрогба», ни кем-то еще, это надоело. Я – Ромелу Лукаку и больше никто».
Лукаку и «Челси» – это три тренера, которые не поверили
⛔️ Андре Виллаш-Боаш не особо доверял Лукаку, но недолго продержался сам.
⛔️ Роберто Ди Маттео не доверял вообще, но тоже недолго пробыл.
⛔️ Дальше был Жозе Моуринью, не получилось и при нем. Об этом – ниже.
Лукаку и «Челси» – это одинаковые амбиции и разный подход
Лукаку неоднократно говорил, что критиковать Жозе Моуринью за его аренду в «Эвертон» не стоит: он сам захотел уйти. То же самое подтверждал и Моуринью. Хотя была и такая цитата: «Хочу доказать, что Моуринью был неправ, отправляя меня в аренду». Так чье же было решение? И какая причина?
«Лукаку любит поговорить, но единственное, о чем он еще не сказал – почему он оказался в аренде. А ему стоило бы об этом рассказать», – язвительно отреагировал Моуринью.
Сам он неоднократно объяснял уход Лукаку:
🔹 Хотел играть каждую неделю, хотя в команде и так много крутых форвардов: Торрес, Ба, Это’О.
🔹 Хотел играть именно как первый нападающий. Но как дать такие гарантии 20-летнему игроку в топ-клубе АПЛ?
🔹 Не был достаточно мотивирован на конкуренцию.
🔹 Еще была версия в The Independent: на решение Лукаку уйти из «Челси» повлиял тот пенальти в Суперкубке. Он хотел сменить клуб, вспоминая в том числе и промах.
Лукаку подтверждал слова Моуринью: уходил, чтобы играть регулярно. К тому же впереди был ЧМ-2014. За исключением той реплики Моуринью про «поговорить», между ними не возникало никаких споров в прессе. Более того, когда Моуринью был уволен из «Челси», Лукаку искренне поблагодарил его за свой уход в «Эвертон» и рассказал: «Первое сообщение после моего перехода в «Эвертон» было от него: «Удачи, сделай все по максимуму, увидимся в следующем сезоне».
В 2017-м Моуринью забрал Лукаку в «МЮ». И снова благодарность – теперь за второй шанс: «В первый раз, когда я встретил его, то был еще ребенком. Сейчас мне 24. Теперь я взрослый человек, и Жозе видит, что я возмужал».
Про Виллаша-Боаша Лукаку ничего подобного не скажет. Более того: «Есть один человек, который многое у меня отнял. Я никогда не прощу его за это. Однажды мне пришлось играть в атаке слева, в другой раз – справа. Так невозможно прогрессировать».
Лукаку и «Челси» – теперь все должно сойтись в нужное время
Тут все просто:
🖤 После прихода в «Интер» Лукаку настрелял 81 гол за клуб и сборную – понадобилось всего 112 матчей. Абсолютный топ-форвард.
💙 «Челси» как раз нужен качественный завершитель. В прошлом сезоне АПЛ больше моментов создавал только «Ман Сити». Промахов Вернера было слишком много, а лучшим бомбардиром клуба в лиге вообще стал Жоржиньо с семью голами (все с пенальти).
❤️ Лукаку предельно мотивирован. Это со слов Рио Фердинанда, который с ним общался. Тем более провалиться в «Челси» второй раз будет слишком сильным ударом по репутации. К тому же Лукаку 28 лет – минимум пару сезонов он точно должен отыграть на высочайшем уровне.