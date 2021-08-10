«Челси» и Лукаку – это твои самые сложные отношения. Они расстаются и сходятся уже по третьему кругу

18-летний Лукаку летом 2011-го сначала кривился от трансферных новостей, объясняя, что больше сконцентрирован на школьных экзаменах. Но все же перешел в «Челси». За солидные по тем временам 15 миллионов евро за столь юного игрока.

И что из этого вышло:

✖️ Сезон-2011/12 – дебютный, но за 12 матчей во всех турнирах Лукаку не забил ни гола.

🔝 В следующем сезоне – отбыл в аренду в «Вест Бромвич», где наколотил 17 мячей в АПЛ. Притом все равно надеялся стать легендой «Челси», хотя и откровенничал: «Мужчиной я стал именно в «Вест Бромвиче» под руководством Стива Кларка».

✖️ Возвращение в сезоне-2013/14 – два безголевых матча в АПЛ и памятный выход в игре на Суперкубок УЕФА против «Баварии». В серии пенальти бил последним – все забили кроме Лукаку, из-за чего «Челси» и проиграл трофей.

🔝 В этом же сезоне «Челси» отправил Лукаку в аренду в «Эвертон» (еще 15 голов в АПЛ) и следующим летом продал его туда же за 35 миллионов евро.