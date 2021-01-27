Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
Главный эпик последнего миланского дерби – заруба с оскорблениям между Лукаку и Ибрагимовичем. Златан сказал: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел!» В цитате Ибры – сразу две отсылки к историям с Лукаку.
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
«Вуду-дерьмо» – это история от главного акционера «Эвертона» Фархада Мошири. В 2017-м Лукаку отказался от нового контракта с «Эвертоном» с зарплатой в 140 тысяч фунтов в неделю. Мошири рассказывал, как с трудом уговаривал провести последний сезон в «Эвертоне»:
«Я провел два лета с Лукаку, чтобы уговорить его остаться. В первый раз получилось – я три месяца общался с агентом, семьей и матерью Лукаку. Следующим летом я предложил ему новый контракт – он был лучше, чем у «Челси», мы перепробовали все. Но Лукаку категорически отказывался и хотел вернуться в «Челси».
Самое необычное случилось во время собрания акционеров, на котором присутствовал Лукаку. По словам Мошири, он сначала позвонил маме, а потом сказал, что ездил на паломничество в Африку и получил от колдуна вуду совет перейти в «Челси».
Скоро Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» и отрицал историю с вуду. Его представители даже грозили Мошири судом за клевету:
«Ромелу – убежденный католик, и вуду не является частью его жизни. Он просто не верил в «Эвертон» и планы господина Мошири. Вот почему он не хотел подписывать контракт ни на каких условиях. Он хотел сделать следующий шаг в своей карьере».
О своей маме Адольфине Лукаку рассказывал, что в детстве они бедствовали и молились о лучшей жизни (несмотря на то, что Лукаку всю жизнь провел в Бельгии):
«Однажды мама принесла мне обед, и она улыбалась, как будто все было круто. Но я сразу понял, что происходит. Она смешивала воду с молоком. У нас не было достаточно денег, чтобы продержаться всю неделю. Мы были на мели. Не просто бедные, а разоренные.
Я помню, как мы сидели в темноте (электричество отключили за неуплату) с братом и мамой, читали молитвы, думали и верили, что я однажды сыграю за «Андерлехт».
А в 2014-м Лукаку опровергал, что он мусульманин. Он отказался фотографироваться с бутылкой шампанского (это приз АПЛ для лучшего игрока месяца). Но Лукаку сказал, что он просто не пьет алкоголь и всю жизнь христианин: крестится, читает Библию и даже совершал паломничество во французский Лурд, где в середине 19-го века одна крестьянка увидела на небе Деву Марию.
С «маленьким ослом» проще. Это оскорбление от фанатов «МЮ», когда Лукаку в последнем сезоне в АПЛ стал меньше забивать. Об этом вспомнил Антонио Конте в прошлом году:
«Еще недавно я слышал, как люди кричали, что Лукаку осел…Это был совсем недавно! Сейчас его легко хвалить, но вспомните, как его ругали еще несколько недель назад».
Например, вот Лукаку называют ослом после матча ЧМ-2018. Бельгия отыгралась с 0:2 против японцев, но Лукаку не забил.