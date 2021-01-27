Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна

Самое необычное случилось во время собрания акционеров, на котором присутствовал Лукаку. По словам Мошири, он сначала позвонил маме, а потом сказал, что ездил на паломничество в Африку и получил от колдуна вуду совет перейти в «Челси».

Скоро Лукаку перешел в «Манчестер Юнайтед» и отрицал историю с вуду. Его представители даже грозили Мошири судом за клевету:

«Ромелу – убежденный католик, и вуду не является частью его жизни. Он просто не верил в «Эвертон» и планы господина Мошири. Вот почему он не хотел подписывать контракт ни на каких условиях. Он хотел сделать следующий шаг в своей карьере».

О своей маме Адольфине Лукаку рассказывал, что в детстве они бедствовали и молились о лучшей жизни (несмотря на то, что Лукаку всю жизнь провел в Бельгии):

«Однажды мама принесла мне обед, и она улыбалась, как будто все было круто. Но я сразу понял, что происходит. Она смешивала воду с молоком. У нас не было достаточно денег, чтобы продержаться всю неделю. Мы были на мели. Не просто бедные, а разоренные.

Я помню, как мы сидели в темноте (электричество отключили за неуплату) с братом и мамой, читали молитвы, думали и верили, что я однажды сыграю за «Андерлехт».

А в 2014-м Лукаку опровергал, что он мусульманин. Он отказался фотографироваться с бутылкой шампанского (это приз АПЛ для лучшего игрока месяца). Но Лукаку сказал, что он просто не пьет алкоголь и всю жизнь христианин: крестится, читает Библию и даже совершал паломничество во французский Лурд, где в середине 19-го века одна крестьянка увидела на небе Деву Марию.