Хаверц из «Челси» сыграет в специальных бутсах с флагом его родного региона. Это в поддержку пострадавших от наводнений в Германии
С 12 июля в Германии начался хаос. Из-за проливных дождей реки Ар и Мозель вышли из берегов и затопить близлежащие районы. Больше всего пострадал регион Северный Рейн-Вестфалия. Потоки воды также частично затопили земли Рейнланд-Пфальца.
За июль из-за наводнений в Германии погибли более 200 человек, пострадали или потеряли жилье – более четырех тысяч немцев. Полузащитник «Челси» Кай Хаверц решил обратить всеобщее внимание на эту проблему. Хаверц родился и вырос в Ахене из Северного Рейн-Вестфалии. Его семья не пострадала, но он рассказывал, что она живет недалеко от того водоема, уровень воды в котором поднялся на 182 см.
Хаверц говорил:
«Это огромная трагедия для Германии. Мы должны сплотиться и помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке».
Сам Хаверц организовал поставку необходимых вещей, еды и медикаментов в регионы, которые больше всего пострадали от наводнения. Также он отправил на счет Красного Креста Германии 200 тысяч евро, которые также пойдут на помощь пострадавшим. Еще одну акцию поддержки он придумал вместе с Nike.
22 августа «Челси» сыграет с «Арсеналом» в рамках второго тура чемпионата Англии. На эту встречу Хаверц выйдет в специальных бутсах:
Отличительные особенности этих бутс:
- Красные линии на белом фоне – в честь Красного Креста.
- На них нарисован флаг региона Северный Рейн-Вестфалия.
- Всего будет выпущено 100 пар. Одна достанется Хаверцу. После матча с «Арсеналом» ее продадут на аукционе – а вырученные средства поступят на счет Красного Креста.
Еще Хварец говорит: «Я нахожусь в привилегированной ситуации. И я надеюсь, что, начав эту кампанию в поддержку Красного Креста Германии, я смогу вдохновить других дать все, что они могут, чтобы помочь.
Я был так шокирован, когда впервые увидел изображения, мне трудно понять, что люди, должно быть, сейчас переживают, но я знал, что должен что-то делать.
Пожертвовав деньги, мы можем помочь Красному Кресту Германии в его усилиях по оказанию помощи и помощи на местах. Мы сделаем так, чтобы помощь доходила до людей, которые в ней больше всего нуждаются».
В инстаграме он запостил ролик, в котором призывает всех неравнодушных помочь финансово Красному Кресту Германии. В информации о профиле он прикрепил специальную ссылку для пожертвований.