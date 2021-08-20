Хаверц из «Челси» сыграет в специальных бутсах с флагом его родного региона. Это в поддержку пострадавших от наводнений в Германии

С 12 июля в Германии начался хаос. Из-за проливных дождей реки Ар и Мозель вышли из берегов и затопить близлежащие районы. Больше всего пострадал регион Северный Рейн-Вестфалия. Потоки воды также частично затопили земли Рейнланд-Пфальца.

За июль из-за наводнений в Германии погибли более 200 человек, пострадали или потеряли жилье – более четырех тысяч немцев. Полузащитник «Челси» Кай Хаверц решил обратить всеобщее внимание на эту проблему. Хаверц родился и вырос в Ахене из Северного Рейн-Вестфалии. Его семья не пострадала, но он рассказывал, что она живет недалеко от того водоема, уровень воды в котором поднялся на 182 см.

Хаверц говорил:

«Это огромная трагедия для Германии. Мы должны сплотиться и помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке».

Сам Хаверц организовал поставку необходимых вещей, еды и медикаментов в регионы, которые больше всего пострадали от наводнения. Также он отправил на счет Красного Креста Германии 200 тысяч евро, которые также пойдут на помощь пострадавшим. Еще одну акцию поддержки он придумал вместе с Nike.

22 августа «Челси» сыграет с «Арсеналом» в рамках второго тура чемпионата Англии. На эту встречу Хаверц выйдет в специальных бутсах: