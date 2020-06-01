Бразилец Фред поехал в новый клуб на велосипеде. 600 км за пять дней – все для благотворительности

Напрямую путь получается короче, но Фред наметил другой маршрут, чтобы избежать скопления людей во время пандемии. Фред поедет по Estrada Real – это сеть дорог, проложенных еще португальской империей для добычи и вывоза драгоценных металлов. Такие маршруты все чаще выбирают путешественники, передвигаясь в основном как раз на велосипедах.

Как все это будет:

• Для путешествия используются два разных велосипеда: один для подъема в гору, другой – для равнины. Ездить на них Фред будет в клубных цветах «Флуминенсе».

• Вместе с Фредом поедет его личный тренер Джефферсон Соуза. Их сопровождают две машины – с механиком, физиотерапевтом, оператором и предпринимателем Фрэнсисом Мело.

• Спать – в палатке.

• В разработке идеи участвовала диетолог «Флуминенсе» Ренато Фаро – с ней все согласовано.