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#Фред #Футбол #Бразилия #Флуминенсе

Бразилец Фред поехал в новый клуб на велосипеде. 600 км за пять дней – все для благотворительности

01 июня, 19:30
Михаил Морозов

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Вы помните форварда Фреда по двум чемпионатам мира и четырехлетней карьере в «Лионе». Он все еще играет в футбол: после сезона за «Крузейро» заключил контракт с «Флуминенсе», где раньше выступал семь лет и был капитаном.

Чтобы попасть в новый клуб, Фред проедет на велосипеде 600 километров за пять дней. Это путешествие он назвал «Тур де Фред». 

«Наша цель – собрать базовые потребительские корзины для четырех тысяч семей».

Фред стартует из Бело-Оризонти в Рио-де-Жанейро. Конечный пункт – Барра-да-Тижука (примерно 30 км от Рио).

Скриншот с гугл-карт

Напрямую путь получается короче, но Фред наметил другой маршрут, чтобы избежать скопления людей во время пандемии. Фред поедет по Estrada Real – это сеть дорог, проложенных еще португальской империей для добычи и вывоза драгоценных металлов. Такие маршруты все чаще выбирают путешественники, передвигаясь в основном как раз на велосипедах.

Как все это будет:

• Для путешествия используются два разных велосипеда: один для подъема в гору, другой – для равнины. Ездить на них Фред будет в клубных цветах «Флуминенсе».

• Вместе с Фредом поедет его личный тренер Джефферсон Соуза. Их сопровождают две машины – с механиком, физиотерапевтом, оператором и предпринимателем Фрэнсисом Мело.

• Спать – в палатке.

• В разработке идеи участвовала диетолог «Флуминенсе» Ренато Фаро – с ней все согласовано.

• Готовы ли вообще Фред и его команда к такому путешествию? Соуза подтверждает: «Мы готовы. Это большой вызов, но мы тренировались четыре месяца. Два из них проходили в тренировках три-четыре раза в неделю. За одну такую тренировку проезжали примерно 200 километров».

• Фред будет рассказывать о пути в сторис инстаграма. Он предупредил фанатов, чтобы они не нарушали карантин, пытаясь его встретить – он сам все организует, когда будет возможно.

• Спонсоров сразу несколько – от производителей велосипедов до оптовых сетей. Фред призывает делать пожертвования через его инстаграм. Деньги будут потрачены на закупку потребительских корзин для работников клуба и нуждающихся семей. Еще он пообещал по корзине за каждый пройденный километр в пути.

Потребительская корзина – это примерный набор товаров, необходимый для проживания граждан. В разных странах могут быть разные продукты и их количество. В Бразилии – это молоко, мясо, картофель, хлеб, бананы, фасоль, рис, мука, томаты, кофе, сахар, растительное и сливочное масло.

Фред уже начал путешествие. 5 июня он должен приехать в конечный пункт.

Ответ из России
Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии
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