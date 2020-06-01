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Бразилец Фред поехал в новый клуб на велосипеде. 600 км за пять дней – все для благотворительности
Вы помните форварда Фреда по двум чемпионатам мира и четырехлетней карьере в «Лионе». Он все еще играет в футбол: после сезона за «Крузейро» заключил контракт с «Флуминенсе», где раньше выступал семь лет и был капитаном.
Чтобы попасть в новый клуб, Фред проедет на велосипеде 600 километров за пять дней. Это путешествие он назвал «Тур де Фред».
«Наша цель – собрать базовые потребительские корзины для четырех тысяч семей».
Фред стартует из Бело-Оризонти в Рио-де-Жанейро. Конечный пункт – Барра-да-Тижука (примерно 30 км от Рио).
Напрямую путь получается короче, но Фред наметил другой маршрут, чтобы избежать скопления людей во время пандемии. Фред поедет по Estrada Real – это сеть дорог, проложенных еще португальской империей для добычи и вывоза драгоценных металлов. Такие маршруты все чаще выбирают путешественники, передвигаясь в основном как раз на велосипедах.
Как все это будет:
• Для путешествия используются два разных велосипеда: один для подъема в гору, другой – для равнины. Ездить на них Фред будет в клубных цветах «Флуминенсе».
• Вместе с Фредом поедет его личный тренер Джефферсон Соуза. Их сопровождают две машины – с механиком, физиотерапевтом, оператором и предпринимателем Фрэнсисом Мело.
• Спать – в палатке.
• В разработке идеи участвовала диетолог «Флуминенсе» Ренато Фаро – с ней все согласовано.
• Готовы ли вообще Фред и его команда к такому путешествию? Соуза подтверждает: «Мы готовы. Это большой вызов, но мы тренировались четыре месяца. Два из них проходили в тренировках три-четыре раза в неделю. За одну такую тренировку проезжали примерно 200 километров».
• Фред будет рассказывать о пути в сторис инстаграма. Он предупредил фанатов, чтобы они не нарушали карантин, пытаясь его встретить – он сам все организует, когда будет возможно.
• Спонсоров сразу несколько – от производителей велосипедов до оптовых сетей. Фред призывает делать пожертвования через его инстаграм. Деньги будут потрачены на закупку потребительских корзин для работников клуба и нуждающихся семей. Еще он пообещал по корзине за каждый пройденный километр в пути.
Потребительская корзина – это примерный набор товаров, необходимый для проживания граждан. В разных странах могут быть разные продукты и их количество. В Бразилии – это молоко, мясо, картофель, хлеб, бананы, фасоль, рис, мука, томаты, кофе, сахар, растительное и сливочное масло.
Фред уже начал путешествие. 5 июня он должен приехать в конечный пункт.