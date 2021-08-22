«Ювентус» все лето говорил, как клубу важен Роналду. Первый матч – и он в запасе, аргумент – не в форме

Для начала – что говорили о Роналду и его положении в «Ювентусе» этим летом

• 30 июня. Фабрицио Романо (главный инсайдер мира – сообщает о всех сделках, почти 100-процентная верность инсайдов) пишет, что у Роналду не было переговоров с «Ювентусом» по новому контракту.

• 16 июля. Football Italia (средний источник даже по меркам Италии, но точен по всем главным трансферам) сообщает, что Роналду уже уведомил «Ювентус», что останется в клубе.

• 23 июля. Corriere dello Sport (слабый источник, специализирующийся на новостях о «Роме» и «Лацио»): Роналду входит в планы «ПСЖ». Клубы обсуждают обмен Роналду на Икарди.

• 25 июня. La Gazzetta dello Sport (главная итальянская газета) сказала, что Роналду вернулся в Турин и в ближайшее время обсудит с Аллегри положение в клубе.

• 27 июня. Sky Sports Italia (супернадежный источник, где работает сильный инсайдер – Джанлука Ди Марцио): «Юве» не продлит контракт с Роналду, но и не отпустит его этим летом.

В тот же день о нем сказал Аллегри: «Кришитану великий чемпион и умный парень. Вчера я пообщался с ним, как и со всеми остальными. Я сказал ему, что это важный сезон, и ответственности на нем больше, потому что команда молода».

• В начале августа испанские медиа обсуждали переход Роналду в «Реал». Но потом выступил Карло Анчелотти: «Криштиану – легенда «Реала», я очень люблю его и уважаю. Я никогда не планировал его трансфер. Мы смотрим вперед».

Сам Роналду отреагировал на слухи постом в инстаграме. Полный текст здесь: «Меньше разговоров и больше дела – это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию.

Моя история в «Реале» написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе «Бернабеу», а также в умах каждого фаната клуба».