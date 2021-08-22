«Ювентус» все лето говорил, как клубу важен Роналду. Первый матч – и он в запасе, аргумент – не в форме
В Италии начался сезон. Две главные интриги, связанные с «Ювентусом»:
1. Станет ли клуб чемпионом после возвращения Массимилиано Аллегри?
2. Останется ли Криштиану Роналду в «Ювентусе». 9 дней до конца трансферного окна. Но произойти может что угодно.
Для начала – что говорили о Роналду и его положении в «Ювентусе» этим летом
• 30 июня. Фабрицио Романо (главный инсайдер мира – сообщает о всех сделках, почти 100-процентная верность инсайдов) пишет, что у Роналду не было переговоров с «Ювентусом» по новому контракту.
• 16 июля. Football Italia (средний источник даже по меркам Италии, но точен по всем главным трансферам) сообщает, что Роналду уже уведомил «Ювентус», что останется в клубе.
• 23 июля. Corriere dello Sport (слабый источник, специализирующийся на новостях о «Роме» и «Лацио»): Роналду входит в планы «ПСЖ». Клубы обсуждают обмен Роналду на Икарди.
• 25 июня. La Gazzetta dello Sport (главная итальянская газета) сказала, что Роналду вернулся в Турин и в ближайшее время обсудит с Аллегри положение в клубе.
• 27 июня. Sky Sports Italia (супернадежный источник, где работает сильный инсайдер – Джанлука Ди Марцио): «Юве» не продлит контракт с Роналду, но и не отпустит его этим летом.
В тот же день о нем сказал Аллегри: «Кришитану великий чемпион и умный парень. Вчера я пообщался с ним, как и со всеми остальными. Я сказал ему, что это важный сезон, и ответственности на нем больше, потому что команда молода».
• В начале августа испанские медиа обсуждали переход Роналду в «Реал». Но потом выступил Карло Анчелотти: «Криштиану – легенда «Реала», я очень люблю его и уважаю. Я никогда не планировал его трансфер. Мы смотрим вперед».
Сам Роналду отреагировал на слухи постом в инстаграме. Полный текст здесь: «Меньше разговоров и больше дела – это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен изложить свою позицию.
Моя история в «Реале» написана. Словами и числами, в трофеях и титулах, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе «Бернабеу», а также в умах каждого фаната клуба».
В «Ювентусе» говорили, что Криштиану Роналду хочет остаться. Но он не попал в старт на матч с «Удинезе»
После ухода Аллегри из «Ювентуса» медиа заполняли соцсети инсайдами: как Аллегри говорил руководству «Юве», что без Роналду команда станет эффективнее и сильнее. При этом Аллегри и Криштиану Роналду были в нормальных отношениях и в последние месяцы работы Макса в клубе публично не конфликтовали.
Сейчас, кажется, отношения Аллегри и Роналду стали нейтральными – первый не подтвердил свою критику в адрес игрока.
1 августа вице-президент «Ювентус» Павел Недвед сказал, что клуб и Аллегри сделают на Роналду ставку в этом сезоне. Следующей реакции клуба пришлось ждать почти три недели – и она связана с составом на матч с «Удинезе».
На 22 августа у клуба был запланирован матч первого тура Серии А. Интрига вокруг положения Роналду возникла после объявления заявки «Юве»: Роналду остался на скамейке. Роналду молчит, зато в этой ситуации говорили Недвед и Аллегри:
- Аллегри: «Роналду всегда хорошо тренировался. Я видел только сплетни в газетах. Он никогда не говорил нам, что хочет уйти. Роналду сказал мне, что остается в «Ювентусе».
- Недвед: «Не стоит создавать сенсацию там, где ее нет. Так решили тренер вместе с игроком. Очевидно, что на старте сезона он не в лучшей форме. Я полностью уверен, что он останется в «Ювентусе» на этот сезон».
Альтернативную версию происходящего озвучил Фабрицио Романо. Журналист уверен, что Роналду осмысливает скорый трансфер – поэтому он попросил клуб не ставить его в основу на матч с «Удинезе».
Зато Роналду вышел на 60-й минуте и даже получил желтую карточку. Но на результате это не отразилось – команды сыграли вничью 2:2.