Криштиану Роналду
Евро-2020
Патрик Шик
Португалия
Чехия
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#Криштиану Роналду #Евро-2020 #Португалия #Чехия #Патрик Шик

Почему Роналду – лидер таблицы бомбардиров Евро-2020, хотя Шик больше забил с игры

04 июля, 14:24
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.

твиттер Евро-2020

Португалия вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, Чехия – в 1/4 финала. Криштиану Роналду и Патрик Шик пока лидируют в списке бомбардиров чемпионата Европы. Оба забили по пять голов, но Роналду стоит выше в бомбардирской таблице. Все из-за особых правил подсчета от УЕФА, где в таблице бомбардиров учитываются не только голы.

As обратил внимание, что Роналду имеет хорошие шансы на «Золотую бутсу» Евро-2020. До завершения турнира остается три матча, а Патрик Шик его уже не превзойдет. Все из-за единственного ассиста от Роналду в игре Португалии и Германии (2:4). УЕФА первым учитывает этот показатель при определении лучшего из тех, кто забил одинаковое количество голов.

Сразу за показателем голевых передач идут сыгранные минуты, потом – количество голов в квалификации. Goal рассказывал об этом еще на одном примере с таблицей. Шакири, Стерлинг, Дольберг и еще несколько игроков забили по три мяча. Шакири и Стерлинг сделали по ассисту, поэтому идут выше. Шакири провел на поле меньше минут, поэтому опережает Стерлинга.

твиттер Евро-2020

30 июня УЕФА выпускал материал, который все подтверждает. Там УЕФА рассказывал о звездах Евро-2020. Роналду в тот момент еще единолично лидировал в списке бомбардиров чемпионата Европы, но в материале УЕФА голы и передачи были рядом. Подчеркивалось, что Роналду имеет пять голов и одну голевую передачу, его преследователи – четыре гола и ноль ассистов.

УЕФА выделяет Роналду и в отдельном разделе, где рассказывает о его текущем статусе лучшего бомбардира Евро-2020. Там прописаны показатели голов (5), ассистов (1) и минут (360). Голы с пенальти там не показываются. Зато в расширенной статистике есть даже анализ ударов Роналду. Всего на Евро он 16 раз бил в сторону ворот, забил три гола правой ногой и два – левой.

Роналду сыграл на турнире четыре полных матча, Шик – пять. Шик вышел на лишний матч, но по игровому времени недалеко ушел от Роналду – 404 минуты. В четырех играх Шик уходил на замену после 75-й минуты. Роналду забивал в трех играх, Шик – в четырех. Интересно, что Шик тоже бил по воротам 16 раз. У него есть голы обеими ногами и один гол головой.

Лучший бомбардир Евро-2020 получит трофей от Alipay. Он сделан в виде китайского иероглифа. Alipay – китайская платформа для платежей. Мобильное приложение Alipay лидирует по популярности среди всех приложений мира, если не считать социальные сети. Данные победителя гонки бомбардиров Евро-2020 впервые будут загружены в блокчейн.

Бензема, Форсберг и Лукаку имеют по четыре гола на Евро-2020, но их команды уже вылетели из турнира. Лучшие шансы хотя бы на равенство с Роналду имеют Стерлинг (Англия) и Дольберг (Дания). Оба пока забили по три гола. Их команды сыграют друг с другом в полуфинале Евро-2020. В другом полуфинале встретятся Италия и Испания.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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