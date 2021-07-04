Почему Роналду – лидер таблицы бомбардиров Евро-2020, хотя Шик больше забил с игры
Португалия вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, Чехия – в 1/4 финала. Криштиану Роналду и Патрик Шик пока лидируют в списке бомбардиров чемпионата Европы. Оба забили по пять голов, но Роналду стоит выше в бомбардирской таблице. Все из-за особых правил подсчета от УЕФА, где в таблице бомбардиров учитываются не только голы.
As обратил внимание, что Роналду имеет хорошие шансы на «Золотую бутсу» Евро-2020. До завершения турнира остается три матча, а Патрик Шик его уже не превзойдет. Все из-за единственного ассиста от Роналду в игре Португалии и Германии (2:4). УЕФА первым учитывает этот показатель при определении лучшего из тех, кто забил одинаковое количество голов.
Сразу за показателем голевых передач идут сыгранные минуты, потом – количество голов в квалификации. Goal рассказывал об этом еще на одном примере с таблицей. Шакири, Стерлинг, Дольберг и еще несколько игроков забили по три мяча. Шакири и Стерлинг сделали по ассисту, поэтому идут выше. Шакири провел на поле меньше минут, поэтому опережает Стерлинга.
30 июня УЕФА выпускал материал, который все подтверждает. Там УЕФА рассказывал о звездах Евро-2020. Роналду в тот момент еще единолично лидировал в списке бомбардиров чемпионата Европы, но в материале УЕФА голы и передачи были рядом. Подчеркивалось, что Роналду имеет пять голов и одну голевую передачу, его преследователи – четыре гола и ноль ассистов.
УЕФА выделяет Роналду и в отдельном разделе, где рассказывает о его текущем статусе лучшего бомбардира Евро-2020. Там прописаны показатели голов (5), ассистов (1) и минут (360). Голы с пенальти там не показываются. Зато в расширенной статистике есть даже анализ ударов Роналду. Всего на Евро он 16 раз бил в сторону ворот, забил три гола правой ногой и два – левой.
Роналду сыграл на турнире четыре полных матча, Шик – пять. Шик вышел на лишний матч, но по игровому времени недалеко ушел от Роналду – 404 минуты. В четырех играх Шик уходил на замену после 75-й минуты. Роналду забивал в трех играх, Шик – в четырех. Интересно, что Шик тоже бил по воротам 16 раз. У него есть голы обеими ногами и один гол головой.
Лучший бомбардир Евро-2020 получит трофей от Alipay. Он сделан в виде китайского иероглифа. Alipay – китайская платформа для платежей. Мобильное приложение Alipay лидирует по популярности среди всех приложений мира, если не считать социальные сети. Данные победителя гонки бомбардиров Евро-2020 впервые будут загружены в блокчейн.
Бензема, Форсберг и Лукаку имеют по четыре гола на Евро-2020, но их команды уже вылетели из турнира. Лучшие шансы хотя бы на равенство с Роналду имеют Стерлинг (Англия) и Дольберг (Дания). Оба пока забили по три гола. Их команды сыграют друг с другом в полуфинале Евро-2020. В другом полуфинале встретятся Италия и Испания.