Почему Роналду – лидер таблицы бомбардиров Евро-2020, хотя Шик больше забил с игры

Португалия вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала, Чехия – в 1/4 финала. Криштиану Роналду и Патрик Шик пока лидируют в списке бомбардиров чемпионата Европы. Оба забили по пять голов, но Роналду стоит выше в бомбардирской таблице. Все из-за особых правил подсчета от УЕФА, где в таблице бомбардиров учитываются не только голы.

As обратил внимание, что Роналду имеет хорошие шансы на «Золотую бутсу» Евро-2020. До завершения турнира остается три матча, а Патрик Шик его уже не превзойдет. Все из-за единственного ассиста от Роналду в игре Португалии и Германии (2:4). УЕФА первым учитывает этот показатель при определении лучшего из тех, кто забил одинаковое количество голов.

Сразу за показателем голевых передач идут сыгранные минуты, потом – количество голов в квалификации. Goal рассказывал об этом еще на одном примере с таблицей. Шакири, Стерлинг, Дольберг и еще несколько игроков забили по три мяча. Шакири и Стерлинг сделали по ассисту, поэтому идут выше. Шакири провел на поле меньше минут, поэтому опережает Стерлинга.