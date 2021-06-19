Как Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в инстаграме – первым в истории человечества. Тут вся аналитика
Криштиану Роналду – самый популярный человек в инстаграме. Он первым пробил 300 млн подписчиков. Ниже находятся актер Дуэйн Джонсон (246 млн) и певица Ариана Гранде (244 млн). Ближайший из футболистов – Лионель Месси (219 млн).
В этом тексте мы разбираем медиафеномен Роналду. Что он постит, как часто и сколько на этом зарабатывает.
Как подписчики росли по годам
• Май-2017. Роналду еще играл в «Реале» и первым из спортсменов набрал 100 млн подписчиков.
• В июле 2018 года, когда Роналду переходил из «Реала» в «Ювентус», у него было 135 миллионов.
• Январь-2019. Роналду – первый человек со 150-ю млн подписчиков в инстаграме.
• Ровно через год он набрал 200 млн. По этому поводу выложил видео с обложкой, где сидит на троне.
• Январь-2021 – 250 млн.
• Июнь-2021. 300 млн.
Как часто Роналду постит фотки
Роналду появился в инстаграме в октябре 2012 года. За это время он опубликовал больше трех тысяч постов. Это его первая фотография (700 тысяч лайков и 95 тысяч комментариев):
Соседние посты за 2012 год собирали по 100-200 тысяч лайков. Сейчас – в десятки раз больше. Например, самый залайканный пост в 2021 году собрал 12,8 млн лайков:
За 2021 год Роналду опубликовал 106 постов. В 2020-м было 245. В среднем это 20 постов в месяц или 0,7 – в день, то есть профиль обновляется почти ежедневно.
Сколько стоит реклама
В 2018 году Роналду опубликовал 49 рекламных постов и заработал 44 млн евро (каждый стоил по 900 тысяч). Через два года – примерно такие же цифры: было 43 рекламных поста, которые принесли больше 50 млн долларов. По данным Buzz Bingo, стоимость одной рекламы – примерно 1,2 млн.
Консалтинговая фирма Attain посчитала, что за время карантина с марта по май 2020 года Роналду опубликовал четыре рекламных поста и стал единственным спортсменом, кто заработал на инстаграме за этот период больше двух млн евро. Это больше 500 тысяч за один пост.
Цифры от агентства Hopper за 2020 год: Роналду в тройке знаменитостей по стоимости рекламных постов (889 тысяч долларов). Больше за рекламу в инстаграме берут только Дуэйн Джонсон (> 1 млн) и Кайли Дженнер (986 тысяч).
На кого подписан Роналду
У него почти 500 подписок:
⚽️ Очень много подписок на футболистов – бывших и нынешних одноклубников, тренеров, клубов (например, «Насьональ»), футбольных легенд и игроков других команд (есть китаец из «Эспаньола» У Лэй).
🥊 Подписки на других спортсменов. Есть Хабиб и Конор, Канело и Джошуа, Мейвезер и Тайсон, Надаль и Шарапова, Леброн и Ирвинг, Хэмилтон и Баттон.
🔝 Подписки на знаменитостей. Такое же широкое разнообразие: Вин Дизель, Стэтхем, Дуэйн Джонсон, танцующий бизнесмен Джанлука Вакки, 50 Cent, Рики Мартин, Гранде, Гомес, Кардашьяны, Ди Каприо, Снуп Догг и другие.
🖊️ Бренды. Nike, Om By G, Bugatti, TAG Heuer и другие.
💪🏻 Есть подписки на тренеров по физподготовке, врачей и специалистов по питанию.