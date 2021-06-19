Как Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в инстаграме – первым в истории человечества. Тут вся аналитика

За 2021 год Роналду опубликовал 106 постов. В 2020-м было 245. В среднем это 20 постов в месяц или 0,7 – в день, то есть профиль обновляется почти ежедневно.

Сколько стоит реклама

В 2018 году Роналду опубликовал 49 рекламных постов и заработал 44 млн евро (каждый стоил по 900 тысяч). Через два года – примерно такие же цифры: было 43 рекламных поста, которые принесли больше 50 млн долларов. По данным Buzz Bingo, стоимость одной рекламы – примерно 1,2 млн.

Консалтинговая фирма Attain посчитала, что за время карантина с марта по май 2020 года Роналду опубликовал четыре рекламных поста и стал единственным спортсменом, кто заработал на инстаграме за этот период больше двух млн евро. Это больше 500 тысяч за один пост.

Цифры от агентства Hopper за 2020 год: Роналду в тройке знаменитостей по стоимости рекламных постов (889 тысяч долларов). Больше за рекламу в инстаграме берут только Дуэйн Джонсон (> 1 млн) и Кайли Дженнер (986 тысяч).