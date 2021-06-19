Криштиану Роналду
Серия А
Ювентус
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#Криштиану Роналду #Серия А #Ювентус

Как Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в инстаграме – первым в истории человечества. Тут вся аналитика

41 минуту назад

Криштиану Роналду – самый популярный человек в инстаграме. Он первым пробил 300 млн подписчиков. Ниже находятся актер Дуэйн Джонсон (246 млн) и певица Ариана Гранде (244 млн). Ближайший из футболистов – Лионель Месси (219 млн).

В этом тексте мы разбираем медиафеномен Роналду. Что он постит, как часто и сколько на этом зарабатывает.

Как подписчики росли по годам

• Май-2017. Роналду еще играл в «Реале» и первым из спортсменов набрал 100 млн подписчиков.

• В июле 2018 года, когда Роналду переходил из «Реала» в «Ювентус», у него было 135 миллионов.

• Январь-2019. Роналду – первый человек со 150-ю млн подписчиков в инстаграме.

• Ровно через год он набрал 200 млн. По этому поводу выложил видео с обложкой, где сидит на троне.

• Январь-2021 – 250 млн.

• Июнь-2021. 300 млн.

Как часто Роналду постит фотки

Роналду появился в инстаграме в октябре 2012 года. За это время он опубликовал больше трех тысяч постов. Это его первая фотография (700 тысяч лайков и 95 тысяч комментариев):

Соседние посты за 2012 год собирали по 100-200 тысяч лайков. Сейчас – в десятки раз больше. Например, самый залайканный пост в 2021 году собрал 12,8 млн лайков:

За 2021 год Роналду опубликовал 106 постов. В 2020-м было 245. В среднем это 20 постов в месяц или 0,7 – в день, то есть профиль обновляется почти ежедневно.

Сколько стоит реклама

В 2018 году Роналду опубликовал 49 рекламных постов и заработал 44 млн евро (каждый стоил по 900 тысяч). Через два года – примерно такие же цифры: было 43 рекламных поста, которые принесли больше 50 млн долларов. По данным Buzz Bingo, стоимость одной рекламы – примерно 1,2 млн.

Консалтинговая фирма Attain посчитала, что за время карантина с марта по май 2020 года Роналду опубликовал четыре рекламных поста и стал единственным спортсменом, кто заработал на инстаграме за этот период больше двух млн евро. Это больше 500 тысяч за один пост.

Цифры от агентства Hopper за 2020 год: Роналду в тройке знаменитостей по стоимости рекламных постов (889 тысяч долларов). Больше за рекламу в инстаграме берут только Дуэйн Джонсон (> 1 млн) и Кайли Дженнер (986 тысяч).

Инстаграм Криштиану Роналду

На кого подписан Роналду

У него почти 500 подписок:

⚽️ Очень много подписок на футболистов – бывших и нынешних одноклубников, тренеров, клубов (например, «Насьональ»), футбольных легенд и игроков других команд (есть китаец из «Эспаньола» У Лэй).

🥊 Подписки на других спортсменов. Есть Хабиб и Конор, Канело и Джошуа, Мейвезер и Тайсон, Надаль и Шарапова, Леброн и Ирвинг, Хэмилтон и Баттон.

🔝 Подписки на знаменитостей. Такое же широкое разнообразие: Вин Дизель, Стэтхем, Дуэйн Джонсон, танцующий бизнесмен Джанлука Вакки, 50 Cent, Рики Мартин, Гранде, Гомес, Кардашьяны, Ди Каприо, Снуп Догг и другие.

🖊️ Бренды. Nike, Om By G, Bugatti, TAG Heuer и другие.

💪🏻 Есть подписки на тренеров по физподготовке, врачей и специалистов по питанию.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: LaPresse / Global Look Press
Автор:
Николай Живоглядов
Автор. Самые длинные тексты.
Много Роналду не бывает
Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»
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