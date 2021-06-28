Роналду бросает капитанскую повязку и грустно сидит на траве. Он вылетел со своего последнего в жизни Евро, не побив рекорд мира по голам

Португалия проиграла Бельгии (0:1) и вылетела с чемпионата Европы. Это поражение – личная неудача для Криштиану Роналду. По пунктам:

• Остановился в шаге от рекорда по голам за сборные. Сейчас у него их 109 (как и у иранца Али Даеи). Один точный удар – и Роналду мог переписать это достижение. Но ладно, еще возможности будут. Роналду сказал, что следующий ЧМ будет его последним международным турниром.

• Это его последний чемпионат Европы. В следующем году ему будет 37.

• Он – лучший бомбардир чемпионатов Европы. У Роналду 14 голов. Больше у него возможности переписать свое достижение не будет.

• Роналду не забил за Португалию с 52-го штрафного подряд. Это статистика по всем матчам всех официальных матчей за сборную.

• На всех Евро он не реализовал 28 штрафных подряд.

А вот эмоции Роналду после вылета от Бельгии. Сначала сидел на корточках и тихо грустил: