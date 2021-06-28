Роналду бросает капитанскую повязку и грустно сидит на траве. Он вылетел со своего последнего в жизни Евро, не побив рекорд мира по голам
Португалия проиграла Бельгии (0:1) и вылетела с чемпионата Европы. Это поражение – личная неудача для Криштиану Роналду. По пунктам:
• Остановился в шаге от рекорда по голам за сборные. Сейчас у него их 109 (как и у иранца Али Даеи). Один точный удар – и Роналду мог переписать это достижение. Но ладно, еще возможности будут. Роналду сказал, что следующий ЧМ будет его последним международным турниром.
• Это его последний чемпионат Европы. В следующем году ему будет 37.
• Он – лучший бомбардир чемпионатов Европы. У Роналду 14 голов. Больше у него возможности переписать свое достижение не будет.
• Роналду не забил за Португалию с 52-го штрафного подряд. Это статистика по всем матчам всех официальных матчей за сборную.
• На всех Евро он не реализовал 28 штрафных подряд.
А вот эмоции Роналду после вылета от Бельгии. Сначала сидел на корточках и тихо грустил:
Потом – бросил и пнул капитанскую повязку и ушел в подтрибунку:
После матча о Роналду даже сказал тренер Португалии Фернанду Сантуш: «На этом Евро Роналду забил 5 голов, если мы посмотрим статистику. Мы сегодня пробили 26 раз.
Криштиану бился и был настоящим капитаном, он отдал все силы».