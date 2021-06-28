Португалия
Евро-2020
Бельгия
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#Португалия #Евро-2020 #Бельгия

Португальцы били по воротам весь матч – а Бельгии хватило удара в створ, чтобы выйти в четвертьфинал Евро

2 часа назад

БельгияПортугалия – 1:0. Со стороны португальцев было все: скорости, резкие подключения в контратаки, неожиданные передачи. Бельгийцы не неслись вперед. И вообще за весь матч они пробили 6 раз по воротам португальцев.

Статистика ударов в створ еще ужаснее – туда полетел только один выстрел, от Торгана Азара. Он и стал: а) Голевым; б) Победным.

А вот факты по атакующим выпадам португальцев:

• Всего нанесли 23 удара.

• 4 полетели в створ.

• Это самый большой ударный показатель на Евро-2020.

• До матча с Бельгией Португалия ни разу не проигрывала матчи на крупных турнирах, если нанесла 23+ ударов.

• Криштиану в этом матче не реализовал 52-ю попытку забить со штрафного за Португалию на крупных турнирах.

И такой результат: Бельгия при слабой игре в атаке проходит в четвертьфинал. Португальцы не смогли защитить титул чемпиона Европы и едут домой.

С этого в шоке тренер португальцев Фернанду Сантуш:

«Поражение есть поражение. Но у меня нет слов. Мы хотели пройти дальше и верили в победу. У нас была уверенность, что мы сможем выйти в финал и взять титул. Здесь нет справедливости или несправедливости, мы просто пропустили гол и не смогли забить. Тут нет везения или невезения. Один удар по твоим воротам – так начинаются страдания».

Матч завершен
Бельгия
Азар 42
1:0
Матч завершен
Португалия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
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