Гол Бельгии начался так: вратарь обвел финтом на замахе Роналду. ААААА!
Бельгия забила Португалии в первом тайме 1/8 финала Евро-2020. Торган Азар – автор гола. До этого он уже забивал на чемпионате Европы в матче с Данией.
Незаметным героем этого момента стал Тибо Куртуа. За несколько секунд до гола он первым продвинул мяч вперед. Получил пас от защитника, подождал прессинга от Криштиану Роналду, а потом просто убрал его на замахе.
Дальше Куртуа пробежал несколько метров, затем отдал мяч полевому игроку. С этого и началась голевая атака Бельгии. Перед этим Куртуа еще и вытащил опасный штрафной от Роналду.
Роналду 51 раз пробивал штрафной на крупных турнирах за Португалию. Забил только один
Журналист The Athletic Джеймс Хорнкасл так описал впечатления от гола: «Так много качества в этом голе. Дриблинг Куртуа, борьба Лукаку с Диашем и удар Азара». Другие люди из твиттера называют действия Куртуа моментом матча. Есть и такой мем: «Роналду ждет Куртуа на парковке после матча».
В апреле 2020 года As брал интервью у Тибо Куртуа – просил его собрать идеального вратаря. По игре ногами Куртуа отметил тер Стегена, но отдельно выделил Алекса Ремиро из «Сосьедада»: «Меня он очень удивил». Еще Куртуа рассказывал, что современному вратарю важно хорошо владеть мячом и играть ногами. С каждым сезоном это все больше выходит на первый план.
Еще три года назад Куртуа объяснял: игра ногами – это не самая сильная сторона его игры. Но он это умеет. Он приводил в пример матч «Реала» и «Атлетико». Соперник прессинговал, а Куртуа спокойно отпасовал мяч защитнику. В игре Бельгии и Португалии он показал хладнокровие на новом уровне.
Перед матчем он сравнивал себя с Роналду: «Думаю, Роналду остался тем же игроком, каким был еще во время моей игры за «Атлетико». Я же во многом прибавил». Сейчас Тибо Куртуа уже 29 лет. Из «Атлетико» он ушел еще в 2014-м. Transfermarkt оценивает Куртуа в 60 миллионов евро. Он играет в основе «Реала» и сборной Бельгии.