Гол Бельгии начался так: вратарь обвел финтом на замахе Роналду. ААААА!

Бельгия забила Португалии в первом тайме 1/8 финала Евро-2020. Торган Азар – автор гола. До этого он уже забивал на чемпионате Европы в матче с Данией.

Незаметным героем этого момента стал Тибо Куртуа. За несколько секунд до гола он первым продвинул мяч вперед. Получил пас от защитника, подождал прессинга от Криштиану Роналду, а потом просто убрал его на замахе.

Дальше Куртуа пробежал несколько метров, затем отдал мяч полевому игроку. С этого и началась голевая атака Бельгии. Перед этим Куртуа еще и вытащил опасный штрафной от Роналду.

Роналду 51 раз пробивал штрафной на крупных турнирах за Португалию. Забил только один