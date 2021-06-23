Али Даеи

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную – 109 мячей
#Криштиану Роналду
Футбол
Криштиану уничтожил Швейцарию и вывел Португалию в финал Лиги наций
#Криштиану Роналду
Все новости
Материалы
Все об иранце, который забил за сборную больше всех в мире. Авария, политический пас, обвинение в подмене личности
#Али Даеи
Все материалы