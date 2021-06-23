Али Даеи

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Футбол
Роналду повторил мировой рекорд по голам за сборную – 109 мячей
#Криштиану Роналду
Футбол
Криштиану уничтожил Швейцарию и вывел Португалию в финал Лиги наций
#Криштиану Роналду