Криштиану Роналду
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Португалия
Криштиану уничтожил Швейцарию и вывел Португалию в финал Лиги наций
06 июня 2019, 00:55
Португалия обыграла Швейцарию в первом полуфинале Лиги наций (3:1). Все благодаря Криштиану Роналду, который в этой встрече оформил хет-трик. А вот – еще несколько фактов, которые подтверждают величие Роналду:
- Он забил со штрафного впервые с чемпионата мира-2018. На ЧМ он реализовал стандарт в матче с Марокко, но после этого ни разу не сделал это в «Ювентусе». Сухая серия Роналду при исполнении штрафных длилась почти год.
- Третий мяч в этой встрече стал для Роналду 88-м голом за сборную. В списке лучших бомбардиров сборных он занимает второе место. Лучше Криштиану по этому показателю только Али Даеи: в период с 1993 года по 2006-й он забил за сборную Ирана в официальных матчах 109 мячей.
- Хет-трик в этом матче стал для Роналду 53-м в карьеру и седьмым в играх за сборную.
- Португалия ни разу не выходила в финалы без Криштиану.
- Роналду стал первым игроком в этой Лиге наций, который получил от WhoScored десятку в таблице рейтингов.
Завтра Португалия узнает соперника по финальному матчу – во втором полуфинале сыграют Голландия и Англия.
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