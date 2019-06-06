Криштиану Роналду
Лига наций
Али Даеи
Португалия
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#Криштиану Роналду #Лига наций #Португалия #Али Даеи

Криштиану уничтожил Швейцарию и вывел Португалию в финал Лиги наций

06 июня 2019, 00:55

Португалия обыграла Швейцарию в первом полуфинале Лиги наций (3:1). Все благодаря Криштиану Роналду, который в этой встрече оформил хет-трик. А вот – еще несколько фактов, которые подтверждают величие Роналду:

  1. Он забил со штрафного впервые с чемпионата мира-2018. На ЧМ он реализовал стандарт в матче с Марокко, но после этого ни разу не сделал это в «Ювентусе». Сухая серия Роналду при исполнении штрафных длилась почти год.
  2. Третий мяч в этой встрече стал для Роналду 88-м голом за сборную. В списке лучших бомбардиров сборных он занимает второе место. Лучше Криштиану по этому показателю только Али Даеи: в период с 1993 года по 2006-й он забил за сборную Ирана в официальных матчах 109 мячей.
  3. Хет-трик в этом матче стал для Роналду 53-м в карьеру и седьмым в играх за сборную.
  4. Португалия ни разу не выходила в финалы без Криштиану.
  5. Роналду стал первым игроком в этой Лиге наций, который получил от WhoScored десятку в таблице рейтингов.

Завтра Португалия узнает соперника по финальному матчу – во втором полуфинале сыграют Голландия и Англия.

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