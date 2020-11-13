Все об иранце, который забил за сборную больше всех в мире. Авария, политический пас, обвинение в подмене личности

Даеи – лидер. Но Роналду отстает всего на семь голов

Криштиану Роналду забил уже 102 гола за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда ему осталось еще семь голов. Пока рекордсменом остается иранец Али Даеи – у него 109 мячей в составе сборной. Даеи сыграл за сборную Ирана 149 матчей, Роналду – 168 за Португалию. По соотношению голов и матчей он его уже не опередит.

Зато в сентябре 2019-го сам Али Даеи рассказывал, что Роналду обязательно побьет его рекорд по голам: «Рекорды должны быть побиты. Я сделал это, теперь настанет очередь кого-нибудь другого. Почему я должен расстраиваться? Роналду – великий игрок, имеющий множество наград в мире футбола. Он сейчас в отличной форме».

Для Роналду это достижение тоже важно. Так он отвечал на вопрос о нем в момент, когда перенес коронавирус и вернулся на поле: «Мне удалось перешагнуть этот рубеж в 100 голов. Теперь я пойду за рекордом. Двигаюсь пошагово. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды достигаются естественным путем».