Все об иранце, который забил за сборную больше всех в мире. Авария, политический пас, обвинение в подмене личности
Даеи – лидер. Но Роналду отстает всего на семь голов
Криштиану Роналду забил уже 102 гола за сборную Португалии. До повторения мирового рекорда ему осталось еще семь голов. Пока рекордсменом остается иранец Али Даеи – у него 109 мячей в составе сборной. Даеи сыграл за сборную Ирана 149 матчей, Роналду – 168 за Португалию. По соотношению голов и матчей он его уже не опередит.
Зато в сентябре 2019-го сам Али Даеи рассказывал, что Роналду обязательно побьет его рекорд по голам: «Рекорды должны быть побиты. Я сделал это, теперь настанет очередь кого-нибудь другого. Почему я должен расстраиваться? Роналду – великий игрок, имеющий множество наград в мире футбола. Он сейчас в отличной форме».
Для Роналду это достижение тоже важно. Так он отвечал на вопрос о нем в момент, когда перенес коронавирус и вернулся на поле: «Мне удалось перешагнуть этот рубеж в 100 голов. Теперь я пойду за рекордом. Двигаюсь пошагово. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды достигаются естественным путем».
Даеи все время думал о сборной. За клубы забил всего на три гола больше
Голевые достижения Али Даеи:
⚽️ Восемь хет-триков в составе сборной.
⚽️ Первый футболист, который достиг отметки в 100 голов за сборную.
⚽️ 96 из 109 голов – в ворота команд из Азии.
⚽️ Играл на двух ЧМ, но там ни разу не забивал.
⚽️ На клубном уровне Даеи имеет 112 голов за 287 матчей.
В 1996 году Али Даеи забил пять голов за матч. Случилось это в игре Ирана и Шри-Ланки (7:0) на Кубке Азии. Еще четыре раза Даеи оформлял покер в играх разных турниров. В 2000 году он вообще забил за сборную больше, чем сыграл матчей. Тогда на счету Даеи было 20 голов за 19 игр. По карьере он уделял больше внимания сборной, а в клубах часто травмировался и пропускал матчи.
Сам Али Даеи вообще считает, что у него намного больше голов в составе взрослой сборной Ирана. Four Four Two пишет, что в мировом рейтинге не учитываются его голы на Азиатских играх 2002 года. Иран там играл с Афганистаном: в том матче Даеи оформил дубль. Потом он же открыл счет в игре с Ливаном. На турнире выступали команды до 23-х лет.
С 2014 года Али Даеи включен в Книгу рекордов Гиннесса. Так он забивал за сборную Ирана. Смотрите его гол с 25-й секунды:
На клубном уровне Даеи менял клубы и за пределами Ирана: уезжал в Германию, Катар и ОАЭ. «Бавария» – самая известная команда в его клубной карьере. С ней Даеи выигрывал чемпионат Германии и доходил до финала Лиги чемпионов. Там было так:
ЧМ-1998 – главный момент в карьере Али Даеи. Даже без голов
Чтобы попасть на турнир, Иран играл стыковые матчи с Австралией. Первая игра завершилась со счетом 1:1 – в Иране на нее пришли более ста тысяч зрителей. Ответная проходила в Австралии. Австралийцы забили два мяча и сохраняли разницу до 75-й минуты. Дальше – чудо от Ирана с двумя голами за четыре минуты. Именно Иран вышел на ЧМ из-за правила гостевых голов.
Даеи не забил ни разу, но вспоминал эти матчи так: «После первой игры все считали Австралию фаворитом на выход. Казалось, что они не ошиблись. Ответный матч в Мельбурне начался с двух голов, но мы вернулись в игру. Мы попали на чемпионат мира впервые за 20 лет. До сих пор вспоминаю тот момент так, будто тогда жил только этим».
Иран оказался в группе с Германией, Югославией и США. Два матча проиграл вообще без голов, но выдал победную игру с США (2:1). Ее Даеи выделял особенно. Хамид Эстили – автор первого гола иранцев, Мехди Махдавикия – второго. Даеи тоже поучаствовал: это он сделал голевой пас в моменте с победным мячом. Так Иран хотя бы сохранил для себя третье место в группе.
Тот матч был связан с политикой из-за враждебных отношений между странами, но ее максимально отгородили от футбола. На иранских футболистов давили – им запретили подходить к американцам и жать руки. Тогда перед матчем поступили так: игроки США сами подошли к иранским игрокам, а те подарили им белые розы – знак мира. Потом все вместе обнимались.
Жизнь Даеи после игровой карьеры: увольнение из сборной, тяжелая авария и ограбление
Али Даеи стал легендой сборной Ирана на поле, а в 2008 году возглавил ее уже в роли тренера. Тогда перед Ираном стояла задача по попаданию на ЧМ-2010. Даеи старался, но провалился. Иран провел под его руководством пять матчей в отборочном цикле, где набрал всего шесть очков. Даеи ушел, когда сборная проиграла Саудовской Аравии. Отставку требовали фанаты.
Хьюман Афазели был помощником Даеи в той сборной. Он рассказывал, что Даеи занялся перестройкой команды и привлек молодых игроков – от этого и были проблемы с результатами: «Он заслужил больше времени. Не из-за статуса легенды, а потому что взял на себя ответственность в тяжелые времена. Все знали, что они были тяжелыми».
Track Persia пишет, что в Иране Даеи всегда считался умным и рассудительным человеком. Поэтому в будущем его видели одним из боссов местного футбола. На это сам Даеи отвечал так: «Я не человек, который сидит за столом. Я всегда видел себя в футболе либо игроком, либо тренером. Я не могу передавать из-за стола то, что узнал и приобрел».
По карьере Даеи часто пересекался с иранским клубом «Сайпа». Там он проводил последние годы профессиональной карьеры. В «Сайпе» же он впервые поработал тренером, хотя сначала вообще совмещал должность с игровой. Когда клуб уволил главного тренера, именно Дайи взял на себя руководство командой. При нем она выиграла чемпионат Ирана.
Именно из «Сайпы» Даеи переходил на работу в сборную Ирана. В 2017 году он снова вернулся в клуб – и в этот раз совсем не так удачно. В конце сезона-2018/19 он был уволен, когда раскритиковал руководство клуба. Даеи поддержал игроков и публично рассказал, что им платят незаслуженно маленькие деньги. Тогда же обвинил гендиректора «Сайпы» в подмене личности.
«Я не знаю человека по имени Мостафа Модаббер. Моя память говорит, что я всегда знал его как командира Гафура», – рассказывал Даеи. Такой вывод он сделал, потому что услышал знакомый тембр голоса. В тех словах Али Даеи подразумевал командира Гафура Дарджази, которого связывают с громким убийством генсека Демократической партии Иранского Курдистана в 1989 году.
Между этими назначениями Даеи тренировал и другие команды из родного Ирана, но оказался больше заметен вне футбола. В 2012-м Даеи и его брат возвращались домой после матча его команды «Рах Ахан». Тогда случилась авария, после которой Даеи попал в больницу с серьезной травмой головы. Полиция назвала причиной превышение скорости.
Даеи избежал серьезных последствий для здоровья и вылечился. За его состоянием следил весь мир, а фанаты даже собирались у больницы. Чуть позже Даеи подал в суд на Toyota из-за несработавших подушек безопасности в его машине. Производитель ответил на все претензии, что в машине по ним установлены два режима: подушки банально могли быть отключены.
Через год Даеи чуть не ограбили: «Я пошел в больницу из-за болезни моей дочери, когда сзади напал мужчина. Я среагировал, и он сбежал вместе с байкером. Они хотели снять с меня ожерелье. Когда они убежали, я понял, что мое ожерелье расстегнулось и упало мне в рубашку. Хорошо, что дочь и жена в тот момент были вместе и не рядом».