Все об иранце, который забил за сборную больше всех в мире. Авария, политический пас, обвинение в подмене личности

Даеи все время думал о сборной. За клубы забил всего на три гола больше

Голевые достижения Али Даеи:

⚽️ Восемь хет-триков в составе сборной.

⚽️ Первый футболист, который достиг отметки в 100 голов за сборную.

⚽️ 96 из 109 голов – в ворота команд из Азии.

⚽️ Играл на двух ЧМ, но там ни разу не забивал.

⚽️ На клубном уровне Даеи имеет 112 голов за 287 матчей.

В 1996 году Али Даеи забил пять голов за матч. Случилось это в игре Ирана и Шри-Ланки (7:0) на Кубке Азии. Еще четыре раза Даеи оформлял покер в играх разных турниров. В 2000 году он вообще забил за сборную больше, чем сыграл матчей. Тогда на счету Даеи было 20 голов за 19 игр. По карьере он уделял больше внимания сборной, а в клубах часто травмировался и пропускал матчи.

Сам Али Даеи вообще считает, что у него намного больше голов в составе взрослой сборной Ирана. Four Four Two пишет, что в мировом рейтинге не учитываются его голы на Азиатских играх 2002 года. Иран там играл с Афганистаном: в том матче Даеи оформил дубль. Потом он же открыл счет в игре с Ливаном. На турнире выступали команды до 23-х лет.

С 2014 года Али Даеи включен в Книгу рекордов Гиннесса. Так он забивал за сборную Ирана. Смотрите его гол с 25-й секунды: