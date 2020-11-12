Криштиану Роналду
Футбол
Португалия
Роналду забил 102-й гол за Португалию – осталось восемь, чтобы поставить рекорд. И выиграл 100-й матч в сборной
10 часов назад
Португалия разгромила Андорру 7:0 в товарищеском матче.Португалия разгромила Андорру 7:0 в товарищеском матче.
Криштиану Роналду вышел на замену и забил. Это его 102-й мяч, а рекорд принадлежит иранцу Али Даеи (109). До мирового рекорда Роналду осталось забить восемь голов.
Это был 168-й матч для Роналду и 100-я победа. Мировой рекорд по количеству матче – у египтянина Ахмеда Хассана (184).
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