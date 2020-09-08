Роналду забил 100 голов за сборную. На это ушло 16 лет

• Первый гол за сборную он забил на Евро-2004 в ворота Греции. 16 лет назад.

• Чаще всех от его мячей страдала Литва (семь). Вторые в списке – шведы. Сегодняшний гол – шестой за все время в их ворота.

• С Швецией наиболее памятны стыковые матчи за выход на ЧМ-2014. Португалия выиграла 1:0 и 3:2, все четыре гола на счету Роналду.

• России Роналду забивал трижды.

• Всего Роналду забивал голы 41 сборной в мире.

• 100-й гол он забил в 165-м матче за сборную.

До мирового рекорда осталось забить десять голов, до повторения – девять. 109 мячей за сборную в карьере у иранца Али Даеи.