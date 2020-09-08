Роналду забил 100 голов за сборную. На это ушло 16 лет
Возможно, проще было бы забить 100-й гол за несколько дней до этого, когда португальцы разобрали на части Хорватию (4:1). Но Криштиану Роналду смотрел за матчем на трибуне из-за инфекции на пальце ноги, вид которого тренер Фернанду Сантуш сравнил с пчелиным укусом.
Перед матчем со сборной Швеции Роналду написал в инстаграме, что сыграть готов. В конце первого тайма он реализовал штрафной и вывел Португалию вперед – 1:0.
Это 100-й гол Роналду в составе сборной Португалии.
• Первый гол за сборную он забил на Евро-2004 в ворота Греции. 16 лет назад.
• Чаще всех от его мячей страдала Литва (семь). Вторые в списке – шведы. Сегодняшний гол – шестой за все время в их ворота.
• С Швецией наиболее памятны стыковые матчи за выход на ЧМ-2014. Португалия выиграла 1:0 и 3:2, все четыре гола на счету Роналду.
• России Роналду забивал трижды.
• Всего Роналду забивал голы 41 сборной в мире.
• 100-й гол он забил в 165-м матче за сборную.
До мирового рекорда осталось забить десять голов, до повторения – девять. 109 мячей за сборную в карьере у иранца Али Даеи.
Теоретически Роналду может поставить рекорд даже в 2020 году, хотя будет сложно. У Португалии впереди еще шесть матчей сборных. В Лиге наций – два с Францией, по одному – с Хорватией и Швецией. Плюс два товарищеских – с Испанией и Андоррой.
UPD. До рекорда теперь не десять мячей, а девять. Роналду забил шведам еще раз, теперь у него 101 мяч.
Кажется, нет сомнений, что обгонит Даеи. И будет спать спокойно.