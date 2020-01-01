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Криштиану Роналду
№7
Нападающий
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Команда
Ювентус
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 февр. 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Роналду проводит самоизоляцию на Мадейре: живет в рыбацкой деревне и каждый день ездит тренироваться на стадион
#Криштиану Роналду
15 апреля, 14:10
🐈 34 кота знаменитостей. Самая уютная подборка «Гола»
#мир
07 мая, 18:34
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая, 11:40
Роналду поддержал фирму-партнера и отказался от доходов с продаж нижнего белья
#Криштиану Роналду
27 апреля, 18:45
Откуда взялся миф, что Роналду – гей. Разбираем всю историю (и заодно хороним ее)
#Криштиану Роналду
24 апреля, 06:50
О чем шутит самый популярный реддит про футбольные мемы: много Месси, все – геи, а за «Челси» болеют расисты
#Реддит
22 апреля, 19:04
Найди лишнего футболиста. Очень-очень сложный тест «Гола»
#Футбол
20 апреля, 17:06
Оказывается, Роналду догнал Гиггза по числу матчей в карьере – хотя сыграл на пять лет меньше
#Криштиану Роналду
09 апреля, 21:15
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
#Футбол
25 марта, 16:39
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