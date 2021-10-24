Манчестер Юнайтед
РПЛ
Криштиану Роналду
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#Манчестер Юнайтед #РПЛ #Криштиану Роналду

Вы смотрите на боль: фанаты «МЮ» размахивают белыми салфетками и сотнями покидают стадион в середине игры

22 минуты назад

твиттер Sky Sports Premier League

«Манчестер Юнайтед» сгорел «Ливерпулю» – 0:5, и это самое крупное поражение «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля».

Неудивительно, что в этот вечер у людей, связанных с «Манчестер Юнайтед», такие грустные лица. Алекс Фергюсон.

Криштиану Роналду вообще пнул соперника, когда тот лежал на газоне. Его эмоции:

Фанаты тоже не стали терпеть. На 50-й минуте они начали массово покидать стадион «Олд Траффорд».

А это картина с 65-й минуты. Толпы фанатов «Манчестер Юнайтед» возле стадиона.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» размахивали белыми салфетками, делая вид, что сдаются.

В это время фанаты «Ливерпуля» просто перекрикивали своих оппонентов.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:5
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейта 5
Жота 13
Салах 38
Салах 45
Салах 50
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