Манчестер Юнайтед
РПЛ
Криштиану Роналду
Вы смотрите на боль: фанаты «МЮ» размахивают белыми салфетками и сотнями покидают стадион в середине игры
22 минуты назад
«Манчестер Юнайтед» сгорел «Ливерпулю» – 0:5, и это самое крупное поражение «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля».
Неудивительно, что в этот вечер у людей, связанных с «Манчестер Юнайтед», такие грустные лица. Алекс Фергюсон.
Криштиану Роналду вообще пнул соперника, когда тот лежал на газоне. Его эмоции:
Фанаты тоже не стали терпеть. На 50-й минуте они начали массово покидать стадион «Олд Траффорд».
А это картина с 65-й минуты. Толпы фанатов «Манчестер Юнайтед» возле стадиона.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» размахивали белыми салфетками, делая вид, что сдаются.
В это время фанаты «Ливерпуля» просто перекрикивали своих оппонентов.
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