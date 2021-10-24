Вы смотрите на боль: фанаты «МЮ» размахивают белыми салфетками и сотнями покидают стадион в середине игры

«Манчестер Юнайтед» сгорел «Ливерпулю» – 0:5, и это самое крупное поражение «Ман Юнайтед» от «Ливерпуля».

Неудивительно, что в этот вечер у людей, связанных с «Манчестер Юнайтед», такие грустные лица. Алекс Фергюсон.