Криштиану психанул: пнул лежачего соперника с мячом и спровоцировал потасовку команд. Он второй раз в карьере проиграл 0:5

Конец первого тайма матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». «Ливерпуль» неожиданно разносит соперника – 3:0. Что делает Криштиану Роналду в этот момент? Выходит из себя и грязно играет.

Уже в добавленное время он пнул Джонса, который был на газоне, но у него был мяч. Кадры: