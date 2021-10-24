Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
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#Криштиану Роналду #АПЛ #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

Криштиану психанул: пнул лежачего соперника с мячом и спровоцировал потасовку команд. Он второй раз в карьере проиграл 0:5

час назад

www.imago-images.de/Global Look Pres

Конец первого тайма матча «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль». «Ливерпуль» неожиданно разносит соперника – 3:0. Что делает Криштиану Роналду в этот момент? Выходит из себя и грязно играет.

Уже в добавленное время он пнул Джонса, который был на газоне, но у него был мяч. Кадры:

Все это спровоцировало небольшую потасовку на поле:

К Роналду сразу подлетел Робертсон:

А за Роналду заступался Бруно Фернандеш.

А «Ливерпуль» разозлился еще больше – к середине второго тайма забил еще два и довел счет до 5:0 в свою пользу. Роналду лишь раз проигрывал со счетом 0:5 – «Барселона» в ноябре-2010.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:5
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейта 5
Жота 13
Салах 38
Салах 45
Салах 50
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