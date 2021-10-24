Криштиану Роналду
АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Криштиану психанул: пнул лежачего соперника с мячом и спровоцировал потасовку команд. Он второй раз в карьере проиграл 0:5
час назад
Конец первого тайма матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». «Ливерпуль» неожиданно разносит соперника – 3:0. Что делает Криштиану Роналду в этот момент? Выходит из себя и грязно играет.
Уже в добавленное время он пнул Джонса, который был на газоне, но у него был мяч. Кадры:
Все это спровоцировало небольшую потасовку на поле:
К Роналду сразу подлетел Робертсон:
А за Роналду заступался Бруно Фернандеш.
А «Ливерпуль» разозлился еще больше – к середине второго тайма забил еще два и довел счет до 5:0 в свою пользу. Роналду лишь раз проигрывал со счетом 0:5 – «Барселона» в ноябре-2010.
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