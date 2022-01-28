Роналду на день рождения девушки спроецировал ее портрет на самый высокий небоскреб мира – «Бурдж-Халифа» в Дубае. Да, портрет длиной 800 метров!

В день рождения Джорджины вышел сериал от Netflix, в котором она и Роналду рассказывали об отношениях. Немного любви:

❤️ Джорджина: «Мы встретились летом. Это был четверг. Я работала в бутике «Гуччи». В 5 вечера я уже собиралась домой, но по просьбе коллеги задержалась на полчаса, чтобы помочь клиенту.

Потом на выходе из магазина я столкнулась с мужчиной. Он был под два метра, очень красивый. Он пришел с сыном и друзьями. Я почувствовала покалывания в животе. Я очень стеснялась».

❤️ Джорджина: «Наши отношения развивались не очень быстро. Мы переписывались два месяца».

❤️ Джорджина: «Он написал мне после игры с «Атлетиком». Спросил, как дела и где я. Не говорить же ему, что я сижу дома, переделав все дела. Что приняла душ, сижу и жду его. Я написала: «Я дома, собираюсь спать». Он лишь ответил: «Хочешь поужинать?» Я согласилась, хотя ела за два часа до этого

Он заехал за мной после игры. Я жила на первом этаже: вымыла полы, открыла окна, чтобы побыстрее просохло. Вдруг слышу подъезжающую машину. Это был он. Я вышла с рюкзачком. Утром мне нужно было на работу, но я поехала к нему. Там я поужинала во второй раз за вечер».

❤️ Джорджина: «Он забирал меня с работы. Я заканчивала в 22.00, а он приезжал на «Бугатти», то еще на чем-то. Коллеги удивлялись: я добиралась на работу на автобусе, а уезжала домой на «Бугатти». Обалдеть, да?»

❤️ Криштиану Роналду: «Я не думал в начале, что будут такие сильные чувства к Джорджине, что я так сильно влюблюсь в нее. Но через некоторое время я почувствовал, что это девушка всей моей жизни».

Весь сериал состоит из шести эпизодов по 45 минут. Вот трейлер: