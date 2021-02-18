Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?
Не слишком ожидаемый результат матча «Порту» – «Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов: португальцы победили, забив по очень быстрому голу в каждом из таймов:
- Тареми перехватил пас Бентанкура на Щесны и забил на 63-й секунде – 1:0.
- Марега отличился на 19-й секунде второго тайма – 2:0.
С 0:2 дома было бы тяжело отыграться даже при наличии Криштиану Роналду, но задачу чуть облегчил гол Кьезы. С ним шансы «Ювентуса» на четвертьфинал заметно повысились.
Команды Роналду редко проигрывали неожиданно в первых матчах плей-офф, и есть примеры, когда они преображались, выдавая надолго запоминающиеся камбэки. Вспомним три, причем за три разных клуба:
✅ Далекий 2007-й – Роналду играл за «МЮ», с которым проиграл 1:2 «Роме». В ответке случились выдающиеся 7:1, а Роналду сделал дубль и отдал голевой пас.
✅ В 2016-м «Реал» с Роналду неожиданно уступил «Вольфсбургу» 0:2 в гостях. Хет-трик лидера «Реала» уничтожил немецкий клуб в ответной игре – 3:0.
✅ В 2019-м «Ювентус» с Роналду проиграл 0:2 «Атлетико» в гостях, что было почти приговором. Снова хет-трик, снова 3:0, и вопрос о выходе в следующий раунд решен.
❎ Был еще пример в 2020-м, когда после гостевых 0:1 с «Лионом» Роналду забил два гола дома, но «Юве» с победой 2:1 не вышел дальше.
Матч с «Порту» выдался для Роналду далеко не лучшим – несколько обводок, пара ключевых пасов, но при этом он дважды залез в офсайд и всего лишь один раз пробил по воротам, хотя в среднем по сезону, например, в Серии А бьет не реже пяти раз.
Самые запоминающиеся моменты с Роналду случились в самом конце. Сначала он не попал по мячу в затяжной атаке.
А затем завалился в чужой штрафной и отчаянно требовал пенальти, но его не получил:
В 2009-м визит на «Драгау» был куда удачнее – на этом стадионе Роналду забил самый красивый гол года по версии ФИФА.
С начала месяца у «Ювентуса» идет очень сложная серия игр – «Рома», «Наполи», дважды «Интер». Роналду отгружал дубль «Интеру», забивал «Роме». В трех последних матчах, включая плей-офф против «Порту», Роналду остается без голов.
Никакой катастрофы пока нет, а впереди у «Юве» облегченный календарь – «Кротоне», «Верона» и «Специя». 9 марта – ответный матч с «Порту».