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#Криштиану Роналду #Лига чемпионов #Футбол #Ювентус #Реал #Манчестер Юнайтед #Порту

Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?

10 минут назад

www.imago-images.de / Global Look Press

Не слишком ожидаемый результат матча «Порту»«Ювентус» в 1/8 финала Лиги чемпионов: португальцы победили, забив по очень быстрому голу в каждом из таймов:

С 0:2 дома было бы тяжело отыграться даже при наличии Криштиану Роналду, но задачу чуть облегчил гол Кьезы. С ним шансы «Ювентуса» на четвертьфинал заметно повысились.

Матч завершен
Порту
Порту
Тареми 1
Марега 46
2:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Кьеза 82

Команды Роналду редко проигрывали неожиданно в первых матчах плей-офф, и есть примеры, когда они преображались, выдавая надолго запоминающиеся камбэки. Вспомним три, причем за три разных клуба:

✅ Далекий 2007-й – Роналду играл за «МЮ», с которым проиграл 1:2 «Роме». В ответке случились выдающиеся 7:1, а Роналду сделал дубль и отдал голевой пас.

✅ В 2016-м «Реал» с Роналду неожиданно уступил «Вольфсбургу» 0:2 в гостях. Хет-трик лидера «Реала» уничтожил немецкий клуб в ответной игре – 3:0.

✅ В 2019-м «Ювентус» с Роналду проиграл 0:2 «Атлетико» в гостях, что было почти приговором. Снова хет-трик, снова 3:0, и вопрос о выходе в следующий раунд решен.

❎ Был еще пример в 2020-м, когда после гостевых 0:1 с «Лионом» Роналду забил два гола дома, но «Юве» с победой 2:1 не вышел дальше.

Матч с «Порту» выдался для Роналду далеко не лучшим – несколько обводок, пара ключевых пасов, но при этом он дважды залез в офсайд и всего лишь один раз пробил по воротам, хотя в среднем по сезону, например, в Серии А бьет не реже пяти раз.

Самые запоминающиеся моменты с Роналду случились в самом конце. Сначала он не попал по мячу в затяжной атаке.

А затем завалился в чужой штрафной и отчаянно требовал пенальти, но его не получил:

В 2009-м визит на «Драгау» был куда удачнее –  на этом стадионе Роналду забил самый красивый гол года по версии ФИФА.

С начала месяца у «Ювентуса» идет очень сложная серия игр – «Рома», «Наполи», дважды «Интер». Роналду отгружал дубль «Интеру», забивал «Роме». В трех последних матчах, включая плей-офф против «Порту», Роналду остается без голов.

Никакой катастрофы пока нет, а впереди у «Юве» облегченный календарь – «Кротоне», «Верона» и «Специя». 9 марта – ответный матч с «Порту».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Манчестер Юнайтед
#Порту