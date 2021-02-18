Есть три примера, когда Роналду вытаскивал свои клубы после поражения в плей-офф ЛЧ. Будет ли четвертый с «Порту»?

Команды Роналду редко проигрывали неожиданно в первых матчах плей-офф, и есть примеры, когда они преображались, выдавая надолго запоминающиеся камбэки. Вспомним три, причем за три разных клуба:

✅ Далекий 2007-й – Роналду играл за «МЮ», с которым проиграл 1:2 «Роме». В ответке случились выдающиеся 7:1, а Роналду сделал дубль и отдал голевой пас.

✅ В 2016-м «Реал» с Роналду неожиданно уступил «Вольфсбургу» 0:2 в гостях. Хет-трик лидера «Реала» уничтожил немецкий клуб в ответной игре – 3:0.

✅ В 2019-м «Ювентус» с Роналду проиграл 0:2 «Атлетико» в гостях, что было почти приговором. Снова хет-трик, снова 3:0, и вопрос о выходе в следующий раунд решен.

❎ Был еще пример в 2020-м, когда после гостевых 0:1 с «Лионом» Роналду забил два гола дома, но «Юве» с победой 2:1 не вышел дальше.

Матч с «Порту» выдался для Роналду далеко не лучшим – несколько обводок, пара ключевых пасов, но при этом он дважды залез в офсайд и всего лишь один раз пробил по воротам, хотя в среднем по сезону, например, в Серии А бьет не реже пяти раз.

Самые запоминающиеся моменты с Роналду случились в самом конце. Сначала он не попал по мячу в затяжной атаке.