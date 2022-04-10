Все про скандал с Роналду: выбил телефон из рук фаната – фанатом оказался подросток с аутизмом

Роналду разбил телефон и оставил на руке фаната синяк. Имя этого фаната – Джейк Хардинг, ему 14 лет. И он болен аутизмом и диспраксией (задержка или нарушение развития). Официально Хардинг не сказал ничего журналистам, но это сделала его мама:

«Мы были прямо у туннеля, мимо нас проходили игроки. Мой сын снимал всех на видео. Перед Роналду он перестал снимать и опустил телефон, потому что тот стянул гетр, его нога кровоточила. Мой сын просто хотел узнать, что с ним случилось. Он даже ничего не сказал.

У Роналду было ужасное настроение: он выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. Джейк очень расстроен – эта ситуация полностью отбила у него желание приходить на стадион. Это первый матч, на котором он побывал – и это случилось с ним. У нас был прекрасный день до тех нескольких секунд.

Да, Роналду не играет за «Эвертон», за который болеет Джейкоб. Но это его кумир. Перед матчем он говорил: «Роналду будет там». Я бы поняла реакцию Роналду, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом. Но Джейк убрал его и смотрел на рану Роналду».

Так выглядит рука Джейка Хардинга после удара Роналду: