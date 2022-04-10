Все про скандал с Роналду: выбил телефон из рук фаната – фанатом оказался подросток с аутизмом
У Криштиану Роналду не ладится первый сезон после возвращения в «Манчестер Юнайтед»:
- Статистика в АПЛ еще нормальная: в 25 встречах он забил 12 голов – это лучший результат команды;
- С начала марта Роналду сыграл в Премьер-лиге всего два матча – 3 гола, победа и поражение;
- В целом у «Манчестер Юнайтед» не очень хороший отрезок. За полтора месяца весны в чемпионате Англии клуб сыграл 4 матча – победа, ничья и два поражения.
- Последнее поражение было против «Эвертона» – 0:1. И оно лишило «Манчестер Юнайтед» даже теоретических шансов на чемпионство. Клуб не брал АПЛ с 2013 года, а Криштиану Роналду заканчивает сезон без трофеев.
Сразу после матча с Роналду произошел инцидент.
Что случилось
Роналду уходил в подтрибунное помещение под свист фанатов «Манчестер Юнайтед». На входе в подтрибунку он ударил по руке фанату и выбил телефон. Вот видео эпизода:
Роналду разбил телефон и оставил на руке фаната синяк. Имя этого фаната – Джейк Хардинг, ему 14 лет. И он болен аутизмом и диспраксией (задержка или нарушение развития). Официально Хардинг не сказал ничего журналистам, но это сделала его мама:
«Мы были прямо у туннеля, мимо нас проходили игроки. Мой сын снимал всех на видео. Перед Роналду он перестал снимать и опустил телефон, потому что тот стянул гетр, его нога кровоточила. Мой сын просто хотел узнать, что с ним случилось. Он даже ничего не сказал.
У Роналду было ужасное настроение: он выбил телефон из рук моего сына и пошел дальше. Джейк очень расстроен – эта ситуация полностью отбила у него желание приходить на стадион. Это первый матч, на котором он побывал – и это случилось с ним. У нас был прекрасный день до тех нескольких секунд.
Да, Роналду не играет за «Эвертон», за который болеет Джейкоб. Но это его кумир. Перед матчем он говорил: «Роналду будет там». Я бы поняла реакцию Роналду, если бы Джейк размахивал телефоном перед его лицом. Но Джейк убрал его и смотрел на рану Роналду».
Так выглядит рука Джейка Хардинга после удара Роналду:
А так выглядит его телефон.
Какая была реакция на этот эпизод
Сам Роналду написал после матча: «Нелегко справляться с эмоциями в такие трудные моменты, как сейчас. Но мы должны уважительно относиться друг к другу, быть терпеливыми и подавать пример молодежи, которая обожает эту прекрасную игру. Я хотел бы извиниться за срыв. Также в знак приверженности честности и спортивным принципам я приглашаю этого болельщика на матч на «Олд Траффорд».
Сразу же после этого инцидента полиция Мерсисайда сообщила ECHO, что общается с клубами для проведения расследования вокруг Роналду. Еще к делу подключилась ФА, которая обсудит эпизод со всеми сторонами. «Манчестер Юнайтед» официально подтвердил, что готов сотрудничать с расследованием.
Это не первый срыв Роналду в этом сезоне
Да, их было несколько:
💥 19 января «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» на выезде 3:1. Роналду провел на поле 71 минуту, а потом Ральф Рангник заменил его. Роналду пожал руку Рангнику, но швырнул куртку, сел отдельно от всех (на ступеньки) и что-то говорил;
💥 Перед дерби с «Манчестер Сити» он получил травму и улетел в Португалию. Никто из боссов «Ман Юнайтед» не знал об этом, а игроки сильно удивились поведению Роналду;
💥 В феврале The Independent писал, что руководство «Манчестер Юнайтед» всерьез недовольно формой Роналду. Еще боссам клуба не нравится его поведение. Например, он внутри команды неоднократно подчеркивал недовольство игрой Харри Магуайром. Роналду также говорил, что капитанская повязка должна быть только у него.
Это раскололо коллектив: за Роналду выступали португальцы, против него – англичане. Информацию подтвердил The Athletic и ряд других источников.