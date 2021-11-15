Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Португалия
Сербия
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#Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #Португалия #Сербия

Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил

17 часов назад

Твиттер «Матч ТВ»

Перед последним матчем отбора на ЧМ-2022 в группе А была лютая интрига. Португалия и Сербия делили первую строчку – и у тех, и у других было по 17 очков. А в последнем туре они встречались в очной встрече и рубились за прямую путевку на чемпионат мира в Катар.

И эта встреча не разочаровала.

По-порядку:

2’ – Ренату Саншеш вывел португальцев. Спорный гол, потому что за мгновения до удара судья не заметил нарушение правил у Португалии.

9’ – Гол Сергея Милинковича-Савича отменен из-за фола.

33’ – Душан Тадич сравнял счет. Его статистика в последних матчах за сборную убивает: 8 игр = 5 голов+2 ассиста.

42’ – Душан Влахович забивает, но гол отменяют из-за офсайда.

Перед началом второго тайма тренер Сербии Драган Стойкович усилил атаку, выпустив вместо полузащитника Гуделя нападающего Александара Митровича. И эта замена сработала.

90’ – Митрович откликнулся на передачу Тадича и головой переправил мяч в ворота. 2:1 в пользу Сербии.

Эмоции сербов, они напрямую вышли на ЧМ-2022:

Португалия улетела в стыки. И Роналду много грустил:

Кстати, за этот год португальцам уже дважды не везет в матчах против Сербии. В марте судья не засчитал чистый гол Роналду и довел его до истерики. Тогда мы писали такой материал:

Судьи не увидели чистый гол Роналду. Тот психанул и бросил капитанскую повязку

Сейчас Сербия отправила португальцев в стыки.

Матч завершен
Португалия
Саншеш 2
1:2
Матч завершен
Сербия
Тадич 33
Митрович 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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