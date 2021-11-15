Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил
Перед последним матчем отбора на ЧМ-2022 в группе А была лютая интрига. Португалия и Сербия делили первую строчку – и у тех, и у других было по 17 очков. А в последнем туре они встречались в очной встрече и рубились за прямую путевку на чемпионат мира в Катар.
И эта встреча не разочаровала.
По-порядку:
2’ – Ренату Саншеш вывел португальцев. Спорный гол, потому что за мгновения до удара судья не заметил нарушение правил у Португалии.
9’ – Гол Сергея Милинковича-Савича отменен из-за фола.
33’ – Душан Тадич сравнял счет. Его статистика в последних матчах за сборную убивает: 8 игр = 5 голов+2 ассиста.
42’ – Душан Влахович забивает, но гол отменяют из-за офсайда.
Перед началом второго тайма тренер Сербии Драган Стойкович усилил атаку, выпустив вместо полузащитника Гуделя нападающего Александара Митровича. И эта замена сработала.
90’ – Митрович откликнулся на передачу Тадича и головой переправил мяч в ворота. 2:1 в пользу Сербии.
Эмоции сербов, они напрямую вышли на ЧМ-2022:
Португалия улетела в стыки. И Роналду много грустил:
Кстати, за этот год португальцам уже дважды не везет в матчах против Сербии. В марте судья не засчитал чистый гол Роналду и довел его до истерики. Тогда мы писали такой материал:
Судьи не увидели чистый гол Роналду. Тот психанул и бросил капитанскую повязку
Сейчас Сербия отправила португальцев в стыки.