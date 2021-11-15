Сербия вырвала путевку на ЧМ-2022 у Португалии на 90-й минуте. Главные эмоции этого матча – Роналду, который сел на газон и грустил

Перед последним матчем отбора на ЧМ-2022 в группе А была лютая интрига. Португалия и Сербия делили первую строчку – и у тех, и у других было по 17 очков. А в последнем туре они встречались в очной встрече и рубились за прямую путевку на чемпионат мира в Катар.

И эта встреча не разочаровала.

По-порядку:

2’ – Ренату Саншеш вывел португальцев. Спорный гол, потому что за мгновения до удара судья не заметил нарушение правил у Португалии.