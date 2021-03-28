Судьи не увидели чистый гол Роналду. Тот психанул и бросил капитанскую повязку

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сказал после матча: «Мы забили гол. Мяч находился на полметра в воротах. Справедливое решение – засчитать этот гол. Конечно, это не отменяет наших плохих действий в игре. Но это непостижимо, когда мяч попал в ворота на полметра и все равно не засчитан».

Когда Роналду бросал капитанскую повязку, были уже последние секунды матча. Поэтому его действия ни на что не повлияли. Зато фанаты отметили, что Роналду – первый игрок в истории футбола с желтой карточкой из-за собственного гола.

Португалия и Сербия остались на первых местах в отборочной группе. У них по четыре очка после двух матчей. 30 марта Португалия сыграет с Люксембургом. Роналду за два матча в отборе официально не забил ни одного гола.