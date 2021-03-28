Судьи не увидели чистый гол Роналду. Тот психанул и бросил капитанскую повязку
Португалия и Сербия сыграли со счетом 2:2 в отборе на ЧМ-2022. Жота оформил дубль еще в первом тайме, но дальше Сербия сравняла. Александр Митрович стал лучшим бомбардиром в истории сборных Югославии и Сербии. Теперь у него 39 голов в составе сербской сборной.
Даже гола Митровича могло не хватить, потому что забил Криштиану Роналду. Или не забил? Реакция аккаунта сборной Португалии: «Роналду радуется, но судья говорит, что матч не пересек линию». Сербия этот момент никак не комментировала.
В этом эпизоде защитник выбил мяч из ворот, потом отразил добивание. Роналду спорил и кричал ассистенту арбитра о голе. Не докричался, а системы автоматического определения гола на этом стадионе нет. «Матч ТВ» подробно показал момент в твиттере:
Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сказал после матча: «Мы забили гол. Мяч находился на полметра в воротах. Справедливое решение – засчитать этот гол. Конечно, это не отменяет наших плохих действий в игре. Но это непостижимо, когда мяч попал в ворота на полметра и все равно не засчитан».
Когда Роналду бросал капитанскую повязку, были уже последние секунды матча. Поэтому его действия ни на что не повлияли. Зато фанаты отметили, что Роналду – первый игрок в истории футбола с желтой карточкой из-за собственного гола.
Португалия и Сербия остались на первых местах в отборочной группе. У них по четыре очка после двух матчей. 30 марта Португалия сыграет с Люксембургом. Роналду за два матча в отборе официально не забил ни одного гола.