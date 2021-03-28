Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Футбол
Португалия
Сербия
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#Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #Футбол #Португалия #Сербия

Судьи не увидели чистый гол Роналду. Тот психанул и бросил капитанскую повязку

22 минуты назад

Момент, когда мяч пересек линию ворот. Бил Роналду.

Скриншот из официального видео в твиттере «Матч ТВ»

Португалия и Сербия сыграли со счетом 2:2 в отборе на ЧМ-2022. Жота оформил дубль еще в первом тайме, но дальше Сербия сравняла. Александр Митрович стал лучшим бомбардиром в истории сборных Югославии и Сербии. Теперь у него 39 голов в составе сербской сборной. 

Даже гола Митровича могло не хватить, потому что забил Криштиану Роналду. Или не забил? Реакция аккаунта сборной Португалии: «Роналду радуется, но судья говорит, что матч не пересек линию». Сербия этот момент никак не комментировала.

твиттер сборной Португалии

В этом эпизоде защитник выбил мяч из ворот, потом отразил добивание. Роналду спорил и кричал ассистенту арбитра о голе. Не докричался, а системы автоматического определения гола на этом стадионе нет. «Матч ТВ» подробно показал момент в твиттере:

Тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сказал после матча: «Мы забили гол. Мяч находился на полметра в воротах. Справедливое решение – засчитать этот гол. Конечно, это не отменяет наших плохих действий в игре. Но это непостижимо, когда мяч попал в ворота на полметра и все равно не засчитан».

Когда Роналду бросал капитанскую повязку, были уже последние секунды матча. Поэтому его действия ни на что не повлияли. Зато фанаты отметили, что Роналду – первый игрок в истории футбола с желтой карточкой из-за собственного гола.

Португалия и Сербия остались на первых местах в отборочной группе. У них по четыре очка после двух матчей. 30 марта Португалия сыграет с Люксембургом. Роналду за два матча в отборе официально не забил ни одного гола.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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