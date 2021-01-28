Однажды Роналду бил по воротам в полной темноте, обгонял спринтера, прыгал вышел звезд НБА. Это все для рекламы Castrol
В 2011 году производитель смазочных материалов Castrol снял с Криштиану Роналду фильм «Роналду: проверка на прочность». Его цель – узнать, почему Роналду такой мощный через челленджи, которые проводились в специальной лаборатории Мадрида.
В начале фильма комплименты Роналду раздают Арсен Венгер и Фабио Капелло. А потом начинаются испытания.
Первый челлендж – скоростной рывок. Роналду соревновался с чемпионом Испании на стометровке Давидом Родригесом. Роналду проиграл на 25-метровке 0,3 секунды. Его длина шага при беге – 1,7 метра, у Родригеса – 2,5. Эксперты фильма отметили, что это нормально для футболиста, который не часто во время матчей делает такие резкие рывки.
В следующем испытании нужно пройти ту же дистанцию, но зигзагообразно, ориентируясь по флажкам. Результат спринтера 6,86 с., у Роналду – 6,35. Это объясняется тем, что он хорош на поворотах и владеет балансом тела.
Родригес рассказывал, что даже делал доклад по бегу Роналду. И по его подсчетам, он бы проиграл Усэйну Болту на стометровке две секунды.
Потом Роналду прыгал. С руками на бедрах высота его прыжка была 44 сантиметра. А со свободными руками – 78 см. Это больше, чем у среднестатистического игрока в НБА. Фишка Роналду – ощущение, будто он зависает в воздухе. Это у него получается благодаря коленям, которые он поджимает в прыжке (так создается центр тяжести).
Дальше ученые проверили ментальные особенности Роналду. Например, айтрекер показал, что при попытке отобрать у него мяч, Роналду сконцентрирован не только на мяче, но и на теле защитника. Это позволяет предугадать следующее его движение.
Психолог сравнила это с изучением языка. Когда мы много практикуемся, то не обращаем внимания на грамматические конструкции. Так и Роналду иногда не обязательно смотреть на мяч, чтобы им владеть.
Но что если Роналду не будет видеть мяча?
В следующем челлендже участвовал еще один футболист – игрок любительской лиги Рональд. Того же возраста и с похожими физическими данными (даже его имя созвучно с Роналду).
Испытание было таким. Мяч подбрасывается вверх, тут же свет в павильоне отключается, и нужно замкнуть мяч головой в пустые ворота. Рональд не попал по мячу, а вот у Роналду получилось с первой попытки – он забил в падении. Потом еще и ногой. А в третьей попытке смог даже плечом.
Это говорит о том, что Роналду достаточно увидеть момент паса. И по движению ноги понять, где окажется мяч. Непрофессионал Рональд был слишком сконцентрирован на мяче, поэтому он растерялся, когда погас свет.
Еще Castrol подключал датчики движения к Роналду, чтобы оценить его штрафные удары. Оказалось, что он бьет внутренней стороной стопы по центру мяча так, что траектория его полета меняется на три метра. И это сильно напрягает вратарей.
Роналду верит, что скорость и траектория полета мяча изменяются, если бить по ниппелю. Мы разобрали это с физиками
А скорость удара Роналду – 35 метров в секунду. Это позволяет разбить сразу несколько стекол.
В финальном испытании Роналду финтил. Задание усложнялось тем, что на мяч направлены лазерные указки. Нужно пытаться увернуться от них. Роналду справился почти идеально.