Однажды Роналду бил по воротам в полной темноте, обгонял спринтера, прыгал вышел звезд НБА. Это все для рекламы Castrol

Психолог сравнила это с изучением языка. Когда мы много практикуемся, то не обращаем внимания на грамматические конструкции. Так и Роналду иногда не обязательно смотреть на мяч, чтобы им владеть.

Но что если Роналду не будет видеть мяча?

В следующем челлендже участвовал еще один футболист – игрок любительской лиги Рональд. Того же возраста и с похожими физическими данными (даже его имя созвучно с Роналду).

Испытание было таким. Мяч подбрасывается вверх, тут же свет в павильоне отключается, и нужно замкнуть мяч головой в пустые ворота. Рональд не попал по мячу, а вот у Роналду получилось с первой попытки – он забил в падении. Потом еще и ногой. А в третьей попытке смог даже плечом.