Криштиану Роналду
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#Криштиану Роналду #Футбол #Лига чемпионов #Ювентус #Марсель Хайстер #Мюрто Узуни #Ференцварош

Однажды Роналду пожадничал футболку игроку «Ференвароша». В ответ – другой игрок забрал празднование Роналду

59 минут назад

www.imago-images.de / Global Look Press

«Ювентус» разгромил «Ференцварош» в третьем туре Лиги чемпионов. Перед матчем в четвертом – защитник венгерского клуба Марсель Хайстер рассказал, как Криштиану Роналду не стал меняться с ним футболками.

«Мне показалось, что Роналду немного разозлен и выведен из себя. Он просто презрительно отмахнулся, когда я попросил его поменяться футболками. Может, дело в том, что он не забил нам. А, может, он разозлился из-за того, что я отобрал у него мяч, когда он пытался обвести. Есть даже фотография, я выложил ее в инстаграм. Самый прекрасный опыт в моей жизни!» – похвастался Хайстер.

Дома «Ференцварош» проиграл 1:4, а в гостях забил первым – отличился Мюрто Узуни. Что он сделал после этого? Отпраздновал в стиле Роналду:

На перерыв ушли при счете 1:1. Забил Роналду.

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