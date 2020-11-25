Однажды Роналду пожадничал футболку игроку «Ференвароша». В ответ – другой игрок забрал празднование Роналду

«Ювентус» разгромил «Ференцварош» в третьем туре Лиги чемпионов. Перед матчем в четвертом – защитник венгерского клуба Марсель Хайстер рассказал, как Криштиану Роналду не стал меняться с ним футболками.

«Мне показалось, что Роналду немного разозлен и выведен из себя. Он просто презрительно отмахнулся, когда я попросил его поменяться футболками. Может, дело в том, что он не забил нам. А, может, он разозлился из-за того, что я отобрал у него мяч, когда он пытался обвести. Есть даже фотография, я выложил ее в инстаграм. Самый прекрасный опыт в моей жизни!» – похвастался Хайстер.

Дома «Ференцварош» проиграл 1:4, а в гостях забил первым – отличился Мюрто Узуни. Что он сделал после этого? Отпраздновал в стиле Роналду: