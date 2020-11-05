Кайо
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Футбол
Краснодар
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#Кайо #Лига чемпионов #Футбол #Краснодар

7 случаев, когда Кайо ошибался под голы «Краснодару»

2 часа назад

«Краснодар»

«Краснодар» вел в третьем туре Лиги чемпионов у «Севильи» 2:0 в гостях, но проиграл 2:3, да еще и пропустил дважды в большинстве. Главный вопрос – к центральному защитнику Кайо. И это уже лигочемпионская традиция для «Краснодара».

При счете 2:1 он возился с мячом у своей штрафной, пока Эн-Несири не отобрал и не сравнял счет. Выбить мяч можно было куда угодно, но Кайо принял худшее решение.

Что было раньше. Во втором туре «Краснодар» проиграл «Челси» 0:4. Первый мяч пропустил ближе к концу первого тайма, но мог и в начале, когда Кайо сшиб Вернера в штрафной. Хорошо, что Жоржиньо не забил пенальти.

В первом туре «Краснодар» с пенальти все же пропустил от «Ренна». Виновник – Сорокин, но опять много вопросов к Кайо, который и привез этот момент. Он пытался вынести мяч со своей половины и обрезался, в итоге «Ренн» пустился в атаку, и все случилось.

Если вспоминать квалификацию ЛЧ, то и там Кайо отличился – тоже заработал пенальти в ворота «Краснодара», но тоже соперник не забил.

Все это знакомо и по российскому футболу.

Из остального:

Кайо перешел в «Краснодар» летом 2019-го из «Санта Клары» за три миллиона евро. В Португалии он запомнился на позиции опорника, начинал так и в «Краснодаре», но в 2020-м постоянно играл защитника.

Для опорника качества Кайо действительно важны – отбор, скорость, верховая борьба. В матчах с ЦСКА и «Спартаком» в прошлом сезоне он играл в опорной зоне, набирал классные цифры. Такого практически нет на позиции центрального защитника. Зато увеличивается число привозов.

«Краснодар» вступил в групповой этап Лиги чемпионов с тремя центральными защитниками – ошибающимися Кайо и Мартыновичем и неопытным Сорокиным, который тоже часто не успевает (пенальти с «Ренном», гол Эн-Несири в Севилье). Восемь пропущенных мячей за три стартовых матча – многовато.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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