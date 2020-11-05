7 случаев, когда Кайо ошибался под голы «Краснодару»
«Краснодар» вел в третьем туре Лиги чемпионов у «Севильи» 2:0 в гостях, но проиграл 2:3, да еще и пропустил дважды в большинстве. Главный вопрос – к центральному защитнику Кайо. И это уже лигочемпионская традиция для «Краснодара».
При счете 2:1 он возился с мячом у своей штрафной, пока Эн-Несири не отобрал и не сравнял счет. Выбить мяч можно было куда угодно, но Кайо принял худшее решение.
В первом туре «Краснодар» с пенальти все же пропустил от «Ренна». Виновник – Сорокин, но опять много вопросов к Кайо, который и привез этот момент. Он пытался вынести мяч со своей половины и обрезался, в итоге «Ренн» пустился в атаку, и все случилось.
Если вспоминать квалификацию ЛЧ, то и там Кайо отличился – тоже заработал пенальти в ворота «Краснодара», но тоже соперник не забил.
Все это знакомо и по российскому футболу.
- Выбросился навстречу мячу, не поймал, и от него легко убежал Кокорин в игре со «Спартаком». Дальше – ассист на Ларссона и 1:3.
- Пенальти за игру рукой в матче с «Ростовом» в добавленное время. «Краснодар» упустил победу.
- Ошибка в матче Кубка прошлого сезона, и «Краснодар» вылетел уже в 1/16 финала.
Из остального:
- На пару с Кабеллой уже на 16-й секунде чуть не соорудили гол в свои ворота в игре с «Арсеналом».
- Фол в воздухе на вторую желтую – «Краснодар» почти тайм играл вдесятером и проиграл «Уралу».
- Еще вот такое удаление, тоже из-за собственной ошибки. Уже во втором матче за клуб, это прошлый сезон.
Кайо перешел в «Краснодар» летом 2019-го из «Санта Клары» за три миллиона евро. В Португалии он запомнился на позиции опорника, начинал так и в «Краснодаре», но в 2020-м постоянно играл защитника.
Для опорника качества Кайо действительно важны – отбор, скорость, верховая борьба. В матчах с ЦСКА и «Спартаком» в прошлом сезоне он играл в опорной зоне, набирал классные цифры. Такого практически нет на позиции центрального защитника. Зато увеличивается число привозов.
«Краснодар» вступил в групповой этап Лиги чемпионов с тремя центральными защитниками – ошибающимися Кайо и Мартыновичем и неопытным Сорокиным, который тоже часто не успевает (пенальти с «Ренном», гол Эн-Несири в Севилье). Восемь пропущенных мячей за три стартовых матча – многовато.