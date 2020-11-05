7 случаев, когда Кайо ошибался под голы «Краснодару»

Все это знакомо и по российскому футболу.

Из остального:

Кайо перешел в «Краснодар» летом 2019-го из «Санта Клары» за три миллиона евро. В Португалии он запомнился на позиции опорника, начинал так и в «Краснодаре», но в 2020-м постоянно играл защитника.

Для опорника качества Кайо действительно важны – отбор, скорость, верховая борьба. В матчах с ЦСКА и «Спартаком» в прошлом сезоне он играл в опорной зоне, набирал классные цифры. Такого практически нет на позиции центрального защитника. Зато увеличивается число привозов.

«Краснодар» вступил в групповой этап Лиги чемпионов с тремя центральными защитниками – ошибающимися Кайо и Мартыновичем и неопытным Сорокиным, который тоже часто не успевает (пенальти с «Ренном», гол Эн-Несири в Севилье). Восемь пропущенных мячей за три стартовых матча – многовато.