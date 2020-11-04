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«Зенит» 15 минут играл против ITA – такой была графика в трансляции на «Матч ТВ»
04 ноября, 21:25
«Зенит» принимает «Лацио» в третьем туре Лиги чемпионов. Загадка возникла уже с первых секунд: в графике «Матч ТВ» «Зенит» был понятно обозначен «Зен», но вместо «Лацио» («Лац») была надпись ITA.
- Непонятно, почему на английском.
- Непонятно, почему ITA (сборная Италии?)
Через 15 минут после начала матча графика пропала. «Наши европейские коллеги ее делают, почему они забыли название «Лацио» – я не знаю», – сказал комментатор матча Георгий Черданцев.
Спустя несколько минут она появилась уже в правильном виде.
В первых двух турах путаницы с графикой «Лацио» не возникало, судя по обзорам: