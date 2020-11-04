Все о матче «Зенит» – «Лацио»: где смотреть, что почитать, о чем знать

Что надо об этом знать:

• Это будет первая встреча «Зенита» и «Лацио» в еврокубках.

• «Зенит» на выходных обыграл «Химки», но до этого проиграл три матча подряд. «Рубину» в РПЛ, еще два – в ЛЧ.

• «Лацио» к пятому туру в Серии А дважды проиграл крупно, но за последние недели результаты наладились: две победы в чемпионате, победа и ничья в ЛЧ.

• В последнем матче Серии А «Лацио» до пятой добавленной минуты проигрывал «Торино» 2:3, но в итоге сумел победить 4:3. Победный мяч на счету экс-игрока «Локомотива» – Фелипе Кайседо.

• Клубы из РПЛ не могут победить в этом сезоне еврокубков в групповых этапах. ЦСКА дважды сыграл вничью, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» идут без побед в ЛЧ.