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#Лига чемпионов #Футбол #Зенит #Лацио

Все о матче «Зенит» – «Лацио»: где смотреть, что почитать, о чем знать

04 ноября, 12:02

«Зенит» и «Лацио» сыграют в третьем туре Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 4 ноября и начнется в 20:55 по Москве.

В группе «Лацио» делит первое место с «Брюгге» – у них по четыре очка, у «Боруссии» – три, а «Зенит» очков не имеет. Сейчас «Зенит» примет «Лацио» дома, а через три недели в четвертом туре сыграет с ним на выезде.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 32
1:1
Матч завершен
Лацио
Рим
Кайседо 82

Что надо об этом знать:

• Это будет первая встреча «Зенита» и «Лацио» в еврокубках.

• «Зенит» на выходных обыграл «Химки», но до этого проиграл три матча подряд. «Рубину» в РПЛ, еще два – в ЛЧ.

• «Лацио» к пятому туру в Серии А дважды проиграл крупно, но за последние недели результаты наладились: две победы в чемпионате, победа и ничья в ЛЧ.

• В последнем матче Серии А «Лацио» до пятой добавленной минуты проигрывал «Торино» 2:3, но в итоге сумел победить 4:3. Победный мяч на счету экс-игрока «Локомотива» – Фелипе Кайседо.

• Клубы из РПЛ не могут победить в этом сезоне еврокубков в групповых этапах. ЦСКА дважды сыграл вничью, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» идут без побед в ЛЧ.

«Зенит»

У букмекеров небольшим фаворитом матча считается «Зенит» – 2,58 на его победу, а успех «Лацио» котируется за 2,91.

Где смотреть матч «Зенит» – «Лацио»

Прогноз на матч «Зенит» – «Лацио»

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