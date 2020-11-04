Все о матче «Зенит» – «Лацио»: где смотреть, что почитать, о чем знать
«Зенит» и «Лацио» сыграют в третьем туре Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 4 ноября и начнется в 20:55 по Москве.
В группе «Лацио» делит первое место с «Брюгге» – у них по четыре очка, у «Боруссии» – три, а «Зенит» очков не имеет. Сейчас «Зенит» примет «Лацио» дома, а через три недели в четвертом туре сыграет с ним на выезде.
Что надо об этом знать:
• Это будет первая встреча «Зенита» и «Лацио» в еврокубках.
• «Зенит» на выходных обыграл «Химки», но до этого проиграл три матча подряд. «Рубину» в РПЛ, еще два – в ЛЧ.
• «Лацио» к пятому туру в Серии А дважды проиграл крупно, но за последние недели результаты наладились: две победы в чемпионате, победа и ничья в ЛЧ.
• В последнем матче Серии А «Лацио» до пятой добавленной минуты проигрывал «Торино» 2:3, но в итоге сумел победить 4:3. Победный мяч на счету экс-игрока «Локомотива» – Фелипе Кайседо.
• Клубы из РПЛ не могут победить в этом сезоне еврокубков в групповых этапах. ЦСКА дважды сыграл вничью, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» идут без побед в ЛЧ.
У букмекеров небольшим фаворитом матча считается «Зенит» – 2,58 на его победу, а успех «Лацио» котируется за 2,91.
Где смотреть матч «Зенит» – «Лацио»
Прогноз на матч «Зенит» – «Лацио»
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