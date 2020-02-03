Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
«Лацио» меняет все расклады
«Ювентус» – единственный лидер? Никто в Италии больше не интересен? Забываем. На нашем партнерском проекте мы еще в декабре разбирали тенденцию о том, как «Лацио» в этом сезоне набирает очки. Тогда выяснилась одна ключевая вещь: до 75-й минуты «Лацио» – вполне себе обычный клуб-середняк. Все свершения начинаются в конце матчей, когда «Лацио» регулярно забивает голы и вырывает победы в ничейных играх. Такого не делает больше ни один клуб.
Этот дополнительный козырь уже добавил «Лацио» в список претендентов на победу в Серии А. Пока все привычно разбирают шансы «Ювентуса» и «Интера», «Лацио» уже обходит команду Конте по потерянным очкам. Прямо сейчас «Лацио» имеет 49 очков за 21 матч. Отставание от «Ювентуса» составляет пять очков, от «Интера» – два (у каждого на одну игру больше). От остальных команд «Лацио» ушел уже на десятку.
Укрепилась идея: «Лацио» часто называют командой одного игрока – Чиро Иммобиле. Илья Егоров вот тут разбирал его феномен и доказывал, что весь футбол «Лацио» реально построен вокруг него. Так вышло, что из 52 командных голов Иммобиле забил 25 – почти половину от общего числа. В таблице бомбардиров Иммобиле опережает Роналду (19) и Лукаку (16). Остальные забили еще меньше. Зависимость от Иммобиле в этом случае – счастье.
«Лацио» – бодрейший клуб, который раскачивает и без того веселый итальянский сезон. По достижениям уже вышло такое:
- «Лацио» не проигрывает в Серии А с 25 сентября.
- Иммобиле – первый игрок с 1959 года, забивший 25 голов за 21 матч сезона.
- У «Лацио» была серия из 11 победных матчей. Она прервалась в дерби с «Ромой» (1:1).
- Параллельно с успехами в чемпионате «Лацио» выиграл у «Ювентуса» игру за Суперкубок.
- У Кайседо – лучший результат по «гол+пас» за все его время игры в Италии.
Кайседо – символ сенсации «Лацио»
Чего ожидать от 31-летнего форварда за 2,5 миллиона евро? В карьере Фелипе Кайседо было мало моментов, когда он поднимался выше среднего уровня. В Швейцарии Кайседо единственный раз выиграл чемпионат, потом уехал в еще слабый «Манчестер Сити» и пропал в поездках по разным странам – от России («Локомотив») до ОАЭ («Аль-Джазира»).
Логику его перехода в «Лацио» объяснить сложно. Кайседо забрали из «Эспаньола» за те самые 2,5 миллиона евро, когда тот забил за целый турнирный год только два мяча в Примере. Было это еще перед сезоном-2017/18. За два следующих сезона Кайседо забил в «Лацио» 11 голов: три случились в первый сезон, восемь – во второй. В среднем он проводил на поле по 49 минут.
Отношение к Кайседо за все это время не менялось в хорошую сторону. В «Лацио» он всегда считался форвардом запаса, а в этом сезоне вообще стал играть еще меньше. К 3 февраля в «Лацио» установилась забавная ситуация: второй игрок команды по голам (Кайседо, 7) сыграл почти в три раза меньше главного бомбардира.
В Серии А Иммобиле выходил на поле во всех 21 матчах и отбегал 1743 минуты. У Кайседо 16 сыгранных встреч, но игровое время – всего 607 минут. Такой временной показатель у Кайседо не дотягивает даже до семи полных матчей. Но именно он и оказался тем доминантом, который вытаскивает матчи после 75-й минуты.
Вот все голевые достижения Кайседо за этот сезон (есть еще четыре ассиста):
- Гол «Дженоа»
- Гол «Сассуоло» (вышел на замену)
- Гол «Ювентусу» (вышел на замену)
- Гол «Кальяри» (вышел на замену)
- Гол «Сампдории»
- Дубль СПАЛу
Аномалию происходящего с «Лацио» показывает статистика xG. По ней видно, что Чиро Иммобиле забил сразу на восемь голов больше, чем от него ожидали. По Кайседо такая же история – от него тоже ждали на три гола меньше. Хоакин Корреа – третий бомбардир команды (6 голов) в Серии А, но он как раз забивает меньше ожидаемого.
«Мы несем ответственность за продолжение хорошей игры. Нужно и дальше играть так, как мы уже делали в этом сезоне. Это уникальная возможность продолжить подъем и войти в историю перед нашими фанатами», – рассказывал сам Кайседо в середине января. Своей игрой он уже наработал на продление контракта до 2022 года.
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги сказал еще больше интересного – игру против команды СПАЛ Кайседо проводил на фоне проблем со здоровьем: «У Кайседо было несколько проблем еще на тренировках. Я обычно не рисковал им, но на этот раз у нас не было других вариантов. Я попросил его постараться и перенести это». Кайседо перенес с двумя голами.