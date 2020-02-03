Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса

«Лацио» меняет все расклады

«Ювентус» – единственный лидер? Никто в Италии больше не интересен? Забываем. На нашем партнерском проекте мы еще в декабре разбирали тенденцию о том, как «Лацио» в этом сезоне набирает очки. Тогда выяснилась одна ключевая вещь: до 75-й минуты «Лацио» – вполне себе обычный клуб-середняк. Все свершения начинаются в конце матчей, когда «Лацио» регулярно забивает голы и вырывает победы в ничейных играх. Такого не делает больше ни один клуб.

Этот дополнительный козырь уже добавил «Лацио» в список претендентов на победу в Серии А. Пока все привычно разбирают шансы «Ювентуса» и «Интера», «Лацио» уже обходит команду Конте по потерянным очкам. Прямо сейчас «Лацио» имеет 49 очков за 21 матч. Отставание от «Ювентуса» составляет пять очков, от «Интера» – два (у каждого на одну игру больше). От остальных команд «Лацио» ушел уже на десятку.

Укрепилась идея: «Лацио» часто называют командой одного игрока – Чиро Иммобиле. Илья Егоров вот тут разбирал его феномен и доказывал, что весь футбол «Лацио» реально построен вокруг него. Так вышло, что из 52 командных голов Иммобиле забил 25 – почти половину от общего числа. В таблице бомбардиров Иммобиле опережает Роналду (19) и Лукаку (16). Остальные забили еще меньше. Зависимость от Иммобиле в этом случае – счастье.