💓 Любите друг друга, как Конте – нигерийца Мозеса. Тащил его в «Челси», теперь забрал в «Интер»
Виктор Мозес принадлежит «Челси» с 2012 года. За это время он пережил четыре аренды. Сейчас – пятая. Для перехода в «Интер» Мозес вернулся из «Фенербахче», где отбегал первую часть сезона. Поездка в «Интер» может быть для Мозеса лучшим решением в оставшейся карьере. В арендное соглашение включили опцию выкупа за 12 миллионов евро, поэтому летом Мозес наверняка официально сменит команду.
Приглашение Мозеса было личной инициативой Антонио Конте. Первые слухи об этом переходе появились еще летом. Тогда помешало соглашение с «Фенербахче»: турки арендовали Мозеса еще в январе 2019-го, подписав соглашение сразу на полтора года. Отдавать Мозеса через шесть месяцев никто не хотел, через год – отдали. Зимой спортивный директор «Интера» Маротта рассказывал, что Мозес – лишь один из вариантов на усиление команды.
Для самого Мозеса этот трансфер был в приоритете не только из-за статуса клуба. Именно при Антонио Конте трансферная стоимость Виктора Мозеса взлетела до наивысшей отметки. Transfermarkt пишет, что в мае 2018-го она составляла 20 миллионов евро. Это было за два месяца до ухода Конте из «Челси». Прямо сейчас Мозеса оценивают всего в 8,5 миллиона евро. Ушел Конте – Мозес сразу вернулся к средним показателям по стоимости.
Карьера Мозеса в «Челси» хорошо складывалась именно при Конте. До прихода Конте в 2016-м Мозес провел в основной команде только один полноценный сезон – и тот был первым после трансфера из «Уигана». В остальное время Мозес переживал бесконечные аренды в клубы разной величины («Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм»). Конте сразу сделал Мозеса основным игроком. В двух сезонах он отыграл 62 матча АПЛ и проводил на поле в среднем больше 70 минут.
В марте 2017-го Конте рассказывал о восприятии Мозеса – он нашел игроку новую позицию ближе к обороне: «Быстро понял, что могу видеть его в команде. Еще на предсезонном турнире в США сказал: «Виктор, ты остаешься». Радуюсь наличию такого футболиста. Я знал о нем и раньше, но было важно увидеть его вживую. Он заслужил возможность быть в «Челси» в этом сезоне и показал готовность изучить новую роль. Теперь у нас есть отличный игрок для атаки и защиты».
В мае 2019-го о Конте говорил уже сам Мозес: «Я играл у многих тренеров, и я ценю каждого из них. Но когда Антонио Конте пришел в «Челси», он все для меня изменил. Удивительный человек помог мне поверить в себя. За два сезона с ним мы выиграли чемпионат и Кубок Англии, и для меня его приход стал поворотным моментом. Я всегда буду испытывать к нему большое уважение, это исключительный человек».
Тогда Мозес говорил о возможность перейти в «Интер» с отсылками к большому уважению «Фенербахче». Сейчас он сразу же согласился на переход, когда слухи стали реальностью. У «Интера» подобрался хороший состав и без Мозеса, но для борьбы за чемпионство нужна длинная скамейка с опытными игроками. За этим в «Интер» пришел 34-летний Эшли Янг. За этим же Конте опять забрал к себе Виктора Мозеса.