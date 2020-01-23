💓 Любите друг друга, как Конте – нигерийца Мозеса. Тащил его в «Челси», теперь забрал в «Интер»

Виктор Мозес принадлежит «Челси» с 2012 года. За это время он пережил четыре аренды. Сейчас – пятая. Для перехода в «Интер» Мозес вернулся из «Фенербахче», где отбегал первую часть сезона. Поездка в «Интер» может быть для Мозеса лучшим решением в оставшейся карьере. В арендное соглашение включили опцию выкупа за 12 миллионов евро, поэтому летом Мозес наверняка официально сменит команду.

Приглашение Мозеса было личной инициативой Антонио Конте. Первые слухи об этом переходе появились еще летом. Тогда помешало соглашение с «Фенербахче»: турки арендовали Мозеса еще в январе 2019-го, подписав соглашение сразу на полтора года. Отдавать Мозеса через шесть месяцев никто не хотел, через год – отдали. Зимой спортивный директор «Интера» Маротта рассказывал, что Мозес – лишь один из вариантов на усиление команды.

Для самого Мозеса этот трансфер был в приоритете не только из-за статуса клуба. Именно при Антонио Конте трансферная стоимость Виктора Мозеса взлетела до наивысшей отметки. Transfermarkt пишет, что в мае 2018-го она составляла 20 миллионов евро. Это было за два месяца до ухода Конте из «Челси». Прямо сейчас Мозеса оценивают всего в 8,5 миллиона евро. Ушел Конте – Мозес сразу вернулся к средним показателям по стоимости.