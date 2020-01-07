«Челси» с 2004 года выплатил 110 миллионов уволенным тренерам – одному Конте досталось 26

«Челси» выложил годовой отчет, в котором указал сумму компенсации, выплаченную Антонио Конте. До этого в СМИ называли сумму в 9 миллионов – однако она не включала выплаты его тренерскому штабу.

Всего для увольнения Конте клуб заплатил 26,6 миллиона – это самая большая разовая выплата. В целом больше получил только Жозе Моуринью и его тренерский штаб, так как его увольняли дважды.