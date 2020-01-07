«Челси» с 2004 года выплатил 110 миллионов уволенным тренерам – одному Конте досталось 26
«Челси» выложил годовой отчет, в котором указал сумму компенсации, выплаченную Антонио Конте. До этого в СМИ называли сумму в 9 миллионов – однако она не включала выплаты его тренерскому штабу.
Всего для увольнения Конте клуб заплатил 26,6 миллиона – это самая большая разовая выплата. В целом больше получил только Жозе Моуринью и его тренерский штаб, так как его увольняли дважды.
Маурицио Сарри (2019): Бесплатно
Антонио Конте (2018): £26.6 млн. (включая тренерский штаб)
Гус Хиддинк (2016): Бесплатно
Жозе Моуринью (2015): £8.3 млн. (включая тренерский штаб)
Рафаэль Бенитес (2013): Бесплатно
Роберто Ди Маттео (2012): £10.7 млн.
Андре Виллаш-Боаш (2012): £12 млн.
Карло Анчелотти (2011): £6 млн.
Луис Фелипе Сколари (2009): £12.6 млн.
Аврам Грант (2008): £5.2 млн.
Жозе Моуринью (2007): £23 млн. (включая тренерский штаб)
Клаудио Раньери (2004): £6 млн.
- Убытки «Челси» за последний год составили 96 миллионов фунтов. Одна из главных причин – команда не играла в Лиге чемпионов, которая дает большие бонусы.
- При этом у «Челси» нет проблем с ФФП. До этого несколько лет подряд у клуба была высокая прибыль.
- Последнее тренерское увольнение в «Челси» – Маурицио Сарри. Но с ним удалось договориться на добровольное расторжение без выплаты финансовой компенсации.