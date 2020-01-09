Лацио
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#Лацио #Футбол #Серия А #Рома #Клаудио Лотито

Большой торт, ужин в многовековом замке, файеры – так «Лацио» праздновал 120-летие

09 января, 12:57

9 января 1900 года – официальная дата основания «Лацио». С тех пор – длинная и интересная история с двумя чемпионствами в Италии, семью Кубками, пятью Суперкубками Италии, Кубком и Суперкубком УЕФА, вылетами в Серию В, прозябанием в третьей лиге и триумфальным возвращением в итальянскую вышку.

Сейчас у «Лацио» все нормально. В чемпионате – 9-матчевая серия из побед и 11 встреч подряд без поражений. В Суперкубке – недавняя победа над «Юве». В таблице – третья строчка с запасом в один матч. Отличный подарок на 120-летие.

«Лацио» отмечает день рождения масштабно. Клуб арендовал замок Святого Ангела в центре Рима для праздничного ужина: памятник архитектуры построен почти 2 тысячи лет назад, раньше использовался как мавзолей. Сейчас он является военно-историческим музеем.

В торжественный для «Лацио» вечер там собрались все руководители клуба, футболисты вместе со своими семьями. На празднование «Лацио» позвали мэра Рима Вирджинию Раджи, советник мэра по делам спорта, молодежи и туризма Даниэле Фронджиа, итальянский политик (бывший европейский комиссар по транспорту) Антонио Таяни.

Фасад замка украсило световое шоу в бело-голубые цвета (цвета «Лацио»). Некоторых болельщиков смутило то, что недавно свое 90-летие в этом же замке праздновала «Рома». Но президент «Лацио» Клаудио Лотито все объяснил: «Мы выбрали это место, потому что его символ – орел, как и у нас. Это идеально совпадение».

Во время празднования на замке периодически появлялся логотип «Лацио». А так выглядел праздничный торт.

Еще одна акция от клуба – в честь юбилея он изменил логотип на более праздничный – с годом основания.

В то время, как футболисты тусовались в замке, болельщики устроили масштабный проход по центру Рима: с файерами, песнями и оскорбительными кричалками в адрес «Ромы».

Интересно, что в центре Рима не было беспорядков. Полиция спокойно контролировала ситуацию вокруг празднований болельщиков. Фанаты же просто пели, шумели, выпивали, но делали это без погромов: «Лацио» просто попросил их вести себя нормально в этот праздничный день.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Лацио
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