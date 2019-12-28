В Испании 28 декабря – День дурака: аккуратнее с новостями
У вас наверняка есть друзья, разыгрывающие всех несмешными шутками на 1 апреля. Так вот, сегодня эту роль на себя взял «Реал Сосьедад». На официальном сайте и в клубных социальных сетях появилась новость о том, что Мартин Эдегор переходит в «Манчестер Сити».
Интересны две детали:
1. На официальном сайте «Манчестер Сити» не было этой новости.
2. Вообще-то Эдегор принадлежит мадридскому «Реалу», и тот тоже не оповестил болельщиков о переходе.
Стоп, причем здесь 1 апреля?
В России День дурака празднуют 1 апреля. В Испании этот день сдвинулся на 28 декабря.
На самом деле День дурака в Испании – исторически трагический день. Евангелие гласит, что более двух тысяч лет назад в этот день царь Ирод убил несколько тысяч младенцев мужского пола до двух лет в Вифлееме. Все дело в том, что Ирод видел в рожденном Христе претендента на свой трон и приказал своей армии расправиться с ним. Солдаты не знали, где точно спрятан младенец, поэтому массово истребили малышей.
Иисус спасся. А Римско-католическая церковь в этот день празднует День святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Никто точно не знает, как именно траурный день приобрел шуточный оттенок. Но теперь всех одураченных в этот день людей называют «inocente», что в переводе с испанского значит «невинный».
Испанцы по-разному празднуют этот день. В городе Аликанте, например, сходят с ума. Активисты в шутку создают отряды и просят прохожих заплатить заранее определенную дань (обычно суммы называют за пару дней по городским каналам). Тех, кто отказался платить, засыпают мукой и закидывают яйцами. Через несколько часов после начала акции в центре города устраивают огромные битвы.
Футбольный мир в этот день тоже пранкует болельщиков. Еще одна новость от сегодня: клуб из третьего испанского дивизиона «Пенья Депортива» в твиттере объявил о переходе Это' О.
Городской совет Мадрида на официальном сайте в 2016 году выпустил новость о финансовых проблемах «Атлетико» из-за строительства нового стадиона – из-за этого «Реал» и «Атлетико» договорились о том, что будут делить арену.
В декабре 2013-го на благотворительном мероприятии включили сирену о землетрясении шкалой в 8,2 балла. Тогда еще вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа сильно испугался и выбежал из зала – потом получил цветы и краснел, когда узнал о сути розыгрыша.
И да, испанцы веселятся вместе со всеми еще и первого апреля. К примеру, в 2016-м AS опубликовал текст о том, что «Барса» и «Реал» создадут команду по крикету. В материале – данные по проектам, заинтересованность в этом от руководителей Барселоны и Мадрида и сфотошопленная фотография Месси, играющего в крикет.