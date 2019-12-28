В Испании 28 декабря – День дурака: аккуратнее с новостями

Интересны две детали:

1. На официальном сайте «Манчестер Сити» не было этой новости.

2. Вообще-то Эдегор принадлежит мадридскому «Реалу», и тот тоже не оповестил болельщиков о переходе.

Стоп, причем здесь 1 апреля?

В России День дурака празднуют 1 апреля. В Испании этот день сдвинулся на 28 декабря.

На самом деле День дурака в Испании – исторически трагический день. Евангелие гласит, что более двух тысяч лет назад в этот день царь Ирод убил несколько тысяч младенцев мужского пола до двух лет в Вифлееме. Все дело в том, что Ирод видел в рожденном Христе претендента на свой трон и приказал своей армии расправиться с ним. Солдаты не знали, где точно спрятан младенец, поэтому массово истребили малышей.

Иисус спасся. А Римско-католическая церковь в этот день празднует День святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Никто точно не знает, как именно траурный день приобрел шуточный оттенок. Но теперь всех одураченных в этот день людей называют «inocente», что в переводе с испанского значит «невинный».

Испанцы по-разному празднуют этот день. В городе Аликанте, например, сходят с ума. Активисты в шутку создают отряды и просят прохожих заплатить заранее определенную дань (обычно суммы называют за пару дней по городским каналам). Тех, кто отказался платить, засыпают мукой и закидывают яйцами. Через несколько часов после начала акции в центре города устраивают огромные битвы.