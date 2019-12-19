«Реал» увидел на Варане два фола в штрафной. Пенальти не было, а следы от шипов остались
«Барселона» и «Реал» впервые за 17 лет сыграли нулевую ничью.
- Это скучно из-за счета.
- Это скандально из-за протестов.
- Это странно из-за отсутствия Бускетса.
Были и другие спорные моменты, которые разогрели ситуацию уже после окончания матча. Рафаэль Варан дважды был на виду в штрафной «Барселоны». Иван Ракитич хватал его за футболку во время подачи углового. Клеман Лангле так сильно врезал ему по бедру, что у Варана остались следы от шипов.
Оба раза судья не поставил пенальти, система VAR тоже не среагировала. Поэтому «Реал» оперативно обратился к миру уже после матча. На официальном сайте клуба есть материал, где рассказывается об этих двух эпизодах. «Реал» опубликовал кадры, где видны оба момента. Ракитич действительно держал Варана за футболку, а Лангле касался шипами бутс его ноги.
Вот эти фотографии:
От «Реала» почти сразу высказался Серхио Рамос: «Мы видели моменты в перерыве. Нам показалось очевидным, что это пенальти. Но никакие слова теперь ничего уже не изменят. Система VAR здесь нужна для исключения всех сомнений. Сейчас она не вмешалась».
Со стороны «Барселоны» ответил сам Лангле: «VAR приняла решения – его нужно уважать. В том моменте я хотел выбить мяч. Для этого понадобились ноги и тело. Вложил силу, а потом случайно коснулся Варана. Я не такой парень, который бьет других игроков. Мы с Вараном дружим. Там я просто бил по мячу».