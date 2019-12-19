«Реал» увидел на Варане два фола в штрафной. Пенальти не было, а следы от шипов остались

От «Реала» почти сразу высказался Серхио Рамос: «Мы видели моменты в перерыве. Нам показалось очевидным, что это пенальти. Но никакие слова теперь ничего уже не изменят. Система VAR здесь нужна для исключения всех сомнений. Сейчас она не вмешалась».

Со стороны «Барселоны» ответил сам Лангле: «VAR приняла решения – его нужно уважать. В том моменте я хотел выбить мяч. Для этого понадобились ноги и тело. Вложил силу, а потом случайно коснулся Варана. Я не такой парень, который бьет других игроков. Мы с Вараном дружим. Там я просто бил по мячу».