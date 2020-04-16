Клеман Лангле

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«Севилья» заплатит клубу Лиги 2 за продажу Лангле в «Барселону» – так решил CAS
#Клеман Лангле
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«Реал» увидел на Варане два фола в штрафной. Пенальти не было, а следы от шипов остались
#Рафаэль Варан
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