С «Реалом» должен был играть Бускетс, но Вальверде убрал его в последний момент. Без него он редко выигрывает

Из 17 матчей сезона он вышел в основе лишь в десяти. Еще в трех выходил на замену, в четырех – вообще не принимал участие в игре. Один раз он пропускал матч из-за перебора желтых карточек, все остальные случаи – решения тренера.

Интересно, что из восьми последних матчей, в которых Бускетс не сыграл ни минуты за «Барсу», команда выиграла лишь в одном – декабрьской игре с «Атлетико», которую он пропустил из-за желтых. В этом сезоне были еще матчи с «Атлетиком» (0:1), «Гранадой» (0:2). Не повезло и сегодня – ничья с «Реалом» (0:0).

За последние пять сезонов Бускетс выходил в основе не меньше, чем в 76% матчах сезона, или 29 из 38. В этом сезоне пока что только 59%.