С «Реалом» должен был играть Бускетс, но Вальверде убрал его в последний момент. Без него он редко выигрывает
Еще одно событие вокруг Класико, которое интереснее самого матча: Бускетс сначала попал в состав, но через несколько минут его оттуда вычеркнули. Вместо него в итоге вышел Иван Ракитич.
Разумеется, об этом сразу же спросили помощника Эрнесто Вальверде Жона Аспиасу, но тот вообще ничего не сказал. «Это тренерское решение», – такое объяснение он дал журналистам.
Журналист Жерар Ромеро с каталонского радио RAC1 предложил другую версию – Бускетс пропустил матч из-за лихорадки.
Из 17 матчей сезона он вышел в основе лишь в десяти. Еще в трех выходил на замену, в четырех – вообще не принимал участие в игре. Один раз он пропускал матч из-за перебора желтых карточек, все остальные случаи – решения тренера.
Интересно, что из восьми последних матчей, в которых Бускетс не сыграл ни минуты за «Барсу», команда выиграла лишь в одном – декабрьской игре с «Атлетико», которую он пропустил из-за желтых. В этом сезоне были еще матчи с «Атлетиком» (0:1), «Гранадой» (0:2). Не повезло и сегодня – ничья с «Реалом» (0:0).
За последние пять сезонов Бускетс выходил в основе не меньше, чем в 76% матчах сезона, или 29 из 38. В этом сезоне пока что только 59%.