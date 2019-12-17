Фелипе Кайседо

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Поздние голы принесли «Лацио» 10 очков в Серии А. Команда идет на третьем месте
#Лацио
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Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
Ловрен поскользнулся – и «Зенит» упустил победу в ЛЧ. В этом матче скользили все
#Зенит
Сенсация «Лацио» – это не только рекорды Иммобиле. Там решает теневой герой из запаса
#Фелипе Кайседо
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