«Интер» увлеченно коллекционирует людей из АПЛ – уже шесть за полгода

За это трансферное окно в «Интер» перешли Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Эшли Янг («МЮ») и Виктор Мозес («Челси», аренда). А вот два других игрока «МЮ», которые в клубе уже полгода:

Алексис Санчес (6 матчей, 1 гол)

За все полгода – только два матча в основе и четыре на замену (с одним голом и одной красной карточкой). Но у Санчеса есть важное оправдание: еще в октябре он вылетел на несколько месяцев из-за травмы. Сейчас вернулся, но до основы еще не дошел. С другой стороны – он в любом случае в аренде, и зарплату ему платит «МЮ».

Ромелу Лукаку (26 матчей, 16 голов, 4 ассиста)

У Лукаку первые полсезона прошли бодрее. Он в тройке лучших бомбардиров лиги, лучше только Роналду и Иммобиле. 14 голов – треть всех мячей «Интера» в этом сезоне. Сам Лукаку говорит, что ему сильно помог Конте: «Он задел мою уверенность, но вместе с тем разбудил меня. Он так поступает абсолютно со всеми, не важно, кто перед ним. Все равны. Ты усердно работаешь, тренируешься – и ты играешь. Если ты не делаешь то, что он говорит – ты не играешь. Ты знаешь, что тебя ждет – это то, из-за чего я уважаю его».