Златан против вечности: штампует голы четыре разных десятилетия подряд!
Златан Ибрагимович впервые забил после возвращения в «Милан». Игра с «Кальяри» (2:0) стала для Златана еще и первой, где он вышел в стартовом составе. Его гол не был победным (тот у Леау), но все равно получился запоминающимся. Теперь Ибрагимовича сравнивают с Пентеком – у того в сезоне тоже один мяч с игры, а сыграл он 16 матчей.
Пентек переходил из «Дженоа» в «Милан» за 38 миллионов евро. 38-летний Ибрагимович достался «Милану» свободным агентом. «Я хотел выйти на поле, забить мяч и отпраздновать перед фанатами», – рассказывал Ибрагимович уже после первого матча в «Милане». Тогда ничего не вышло, сейчас гол Ибрагимовича сразу внес его в историю.
Златан Ибрагимович – первый игрок, который забивал в каждом из четырех разных десятилетий. Вот так распределялись его мячи:
Первый гол в профессиональной карьере Златан Ибрагимович забил за «Мальме» 30 октября 1999 года. Всего Ибрагимович поиграл за девять разных клубов в семи чемпионатах. В Серии А Златан представлял «Ювентус», «Интер» и «Милан». В «Милан» он сначала приходил в аренду, потом его выкупили из «Барсы», а дальше продали в «ПСЖ». Было это еще по окончании сезона-2011/12.
Ибрагимович всегда по-особенному относился именно к «Милану». Сейчас он признает, что «Милан» изменился (эпоха Берлускони осталась в прошлом), но сам Ибрагимович вернулся сюда с мотивацией: «Это не было трудным решением. В 2012 году я ушел без собственного желания, но ситуация была такой, и я ничего не мог с этим поделать. «Милан» вернул мне счастье от игры в футбол. Теперь я пришел сюда, чтобы улучшить происходящее».
За 19 матчей этого сезона «Милан» забил только 18 голов – хуже результативность только у четырех команд. В двух играх с Ибрагимовичем в составе «Милан» отметился двумя мячами и ничего не пропустил. Его подписание уже работает.
Фото обложки: www.imago-images.de/Global Look Press