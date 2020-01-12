Златан против вечности: штампует голы четыре разных десятилетия подряд!

Златан Ибрагимович впервые забил после возвращения в «Милан». Игра с «Кальяри» (2:0) стала для Златана еще и первой, где он вышел в стартовом составе. Его гол не был победным (тот у Леау), но все равно получился запоминающимся. Теперь Ибрагимовича сравнивают с Пентеком – у того в сезоне тоже один мяч с игры, а сыграл он 16 матчей.

Пентек переходил из «Дженоа» в «Милан» за 38 миллионов евро. 38-летний Ибрагимович достался «Милану» свободным агентом. «Я хотел выйти на поле, забить мяч и отпраздновать перед фанатами», – рассказывал Ибрагимович уже после первого матча в «Милане». Тогда ничего не вышло, сейчас гол Ибрагимовича сразу внес его в историю.

Златан Ибрагимович – первый игрок, который забивал в каждом из четырех разных десятилетий. Вот так распределялись его мячи: