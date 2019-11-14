Златан некрасиво простился с США: проиграл, показал яйца, наговорил гадости про лигу
Сезон МЛС завершился победой «Сиэтла» в финале, а чемпионат попрощался с двумя суперзвездами. Уже известно, что Уэйн Руни в январе 2020-го станет играющим тренером «Дерби Каунти». А «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о расставании со Златаном Ибрагимовичем.
«Мы благодарны Златану за трудолюбие и страсть, за его профессионализм. Трудно переоценить то, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и фанатов футбола в Северной Америке», – слова президента клуба Криса Клайна.
Златан попрощался в своем стиле. Он поблагодарил «Гэлакси» за то, что снова почувствовал себя живым, а фанатам предложил вернуться к просмотру бейсбола.
Ибрагимович забил 52 гола за два года в МЛС, но кроме личных наград больше ничего не выиграл. Фактически он играл в середняке, который не претендовал на победу в турнире. Чтобы не было скучно, Златану пришлось придумывать себе развлечения.
В сентябре 2018-го Ибра забил 500-й гол в своей карьере. Не повезло «Торонто». Правда, соперник выиграл 5:3, но Златана это не смутило: «Рад за них, их запомнят как мою 500-ю жертву». Кстати, тогда же досталось и капитану «Торонто» Майклу Брэдли: «У меня голов больше, чем у него матчей, так что он должен меня слушаться». На деле это было не совсем правдой – американец провел 560 игр в карьере к тому моменту.
В этом году Златана штрафанули за симуляцию, а затем выгнали на два матча за агрессию против чужого голкипера.
Позже Ибра в своем стиле обозначил себя в лиге: «Приехал сюда, потому что многое уже выиграл, так что отдыхать не собираюсь. Пока у меня 33 трофея, вероятно, это больше, чем у всей МЛС». Позже он назвал себя в МЛС «Феррари» среди «Фиатов», а вскоре подоспел новый скандал.
В дерби с «Лос-Анджелесом» «Гэлакси» выиграл 3:2 – Златан забил три гола, а потом нахамил тренеру соперников. Дословно: «Вали-ка ты домой, мелкая сучка».
Кстати, два гола в ворота «Гэлакси» в той игре забил мексиканец Карлос Вела (экс-форвард «Арсенала»). «Когда мне было 29 лет, я играл в Европе, а он – лидер команды МЛС, тут есть разница», – ответил на сравнения Златан перед игрой. После матча швед сказал: «Я очень его уважаю, но вы сделали ошибку, сравнив его со мной. Я лучше не только Велы, но и вообще всей лиги, что и показываю каждый день».
Ответ Велы: «Сравнивать нас – это неуважение. Но по статистике, если забудем о возрасте, то сейчас лучше я, это реальность. Ну а в остальном, Златан – это Златан, круче него только Месси и Криштиану». В итоге гонку бомбардиров выиграл именно Вела, забив на пять голов больше Златана (36 против 31 или 34:30, если считать только регулярный чемпионат).
Позже оказалось, что в дерби Ибра еще и сломал скулу защитнику соперника, выпрыгнув за мячом и выставив локоть. Пострадавший с тех пор не провел ни одного полного матча до конца сезона, но Златан избежал дисквалификации. «Каждый раз, когда я вступаю в борьбу, соперники очень эмоционально реагируют. Они начинают падать. Это немного смешно», – прокомментировал инцидент Ибра.
В сентябре Ибрагимович оформил еще один хет-трик и напомнил: «Я лучший футболист из всех, кто когда-либо играл в МЛС. Я не шучу».
А последний матч Златана в МЛС получился сверхэмоциональным:
Это снова было дерби против «Лос-Анджелеса», на этот раз в плей-офф МЛС;
- «Гэлакси» проиграл 3:5 и вылетел;
- Ибра забил и сделал ассист, но Вела был круче – 2+1;
- «Если я уйду, никто и не вспомнит, что такое МЛС», – заявил швед после матча.
- Попрощался с лигой Златан неприличным жестом – схватил себя за пах, конфликтуя с фанатом соперников. «Они там кое-что сказали. Ничего особенно, это как тренировка. Это я сделал «Лос-Анджелес» знаменитым. Я даже Велу сделал знаменитым. Они должны быть счастливы», – сказал Златан.
С тех пор прошло несколько недель, Ибра написал о возвращении в Испанию (это оказалось рекламой букмекера), глава МЛС сообщил о его переходе в «Милан». Подключился даже «Зенит» – не знаем, только ли с эмодзи в твиттере.
Пока же по данным La Gazzetta dello Sport, Ибра со своим будущим еще не определился, рассматривает различные предложения. В течение месяца станет известно, где он возобновит карьеру.