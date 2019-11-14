Златан некрасиво простился с США: проиграл, показал яйца, наговорил гадости про лигу

Сезон МЛС завершился победой «Сиэтла» в финале, а чемпионат попрощался с двумя суперзвездами. Уже известно, что Уэйн Руни в январе 2020-го станет играющим тренером «Дерби Каунти». А «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о расставании со Златаном Ибрагимовичем.

«Мы благодарны Златану за трудолюбие и страсть, за его профессионализм. Трудно переоценить то, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и фанатов футбола в Северной Америке», – слова президента клуба Криса Клайна.

Златан попрощался в своем стиле. Он поблагодарил «Гэлакси» за то, что снова почувствовал себя живым, а фанатам предложил вернуться к просмотру бейсбола.