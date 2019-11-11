Руни и Ибрагимович не стали чемпионами МЛС. Победила команда без звезд вообще
«Сиэтл» выиграл чемпионат МЛС, в финале обыграв 3:1 «Торонто». До 57-й минуты счет не был открыт, но потом «Сиэтл» забил трижды, только гол Алтидора в самой концовке позволил «Торонто» не уступить крупно.
Вкратце о том, что за команда выиграла главный чемпионат Северной Америки по футболу:
• «Сиэтл» – молодой клуб, он появился всего 11 лет назад;
• «Сиэтл» трижды играл в финале МЛС за последние четыре года, причем все три раза против «Торонто». Дважды победили – в этом году, а также в 2016-м.
• В клубе собраны игроки почти двух десятков национальностей, самых разных – тут и кореец, и кениец, представители Камеруна, Швейцарии, Эквадора, есть футболисты из Панамы, Тринидада и Тобаго, Мексики.
• Самый известный – уругваец Николас Лодейро. Он не закрепился в «Аяксе», но провел неплохую карьеру в Южной Америке, сыграл 60 матчей за сборную Уругвая. Сейчас ему 30, и он – капитан «Сиэтла».
• Из других национальностей – есть испанец Родригес, который четыре года в юном возрасте учился в «Барселоне», швед Свенссон – за последнее время поиграл в Турции, Украине и Китае, голландский защитник Леердам – воспитанник «Фейеноорда», молодой аргентинец Чеккини – принадлежит «Малаге» и играет на правах аренды. По ЧМ-2018 вы наверняка помните перуанца Руидиаса (он забил в финале МЛС).
• Главные герои – Руидиас (лучший бомбардир, 15 голов), Моррис (13 голов) и, конечно, Лодейро с 9+11 по «гол плюс пас».
• Тренирует «Сиэтл» 57-летний Брайан Шметцер. Его отец выступал в низших дивизионах Германии, потом переехал в США и увлек футболом сына. Тот играл в основном в крытых помещениях (в Латинской Америке это называют «шоуболом») за лучшую команду лиги – «Сан-Диего», но в 1992-м турнир был упразднен, а Шметцер увлекся тренерским делом. Он шесть лет тренировал «Сиэтл» в прошлом десятилетии, вновь возглавил клуб в 2016-м и до сих пор там работает.
• «Сиэтл» – вторая по посещаемости команда МЛС, если брать цифры 17 домашних матчей регулярного чемпионата, выше только «Атланта» (но там и стадион – самый дорогой в мире).
Чем еще в последнее время был знаменит «Сиэтл»: летом в товарищеском матче против дортмундской «Боруссии» в его воротах полминуты отыграл 8-летний мальчик – поймал мяч, сделал первый пас и заменился. Все это при помощи благотворительной организации Make A Wish, которая исполняет желания больных детей (мальчик болен лейкемией). Парень также потренировался с вратарем «Сиэтла» и его тренером.
Финальный матч посетили 69 тысяч человек – год назад было на четыре тысячи меньше. Своей победой «Сиэтл» осчастливил и себя, и фанатов, и тренера Шметцера, который заявил, что этот успех – очень хороший момент для города и людей, преодолевших много невзгод в этом году (было много случаев со стрельбой в Сиэтле).
А кого исход финала расстроил вдвойне, так это известного футболиста «Торонто» Майкла Брэдли – в случае победы его клуба контракт 32-летнего Брэдли был бы автоматически продлен с зарплатой в $6,5 млн. Кстати, это второй по величине личный контракт в МЛС, выше только у Ибрагимовича. «Сиэтлу» же для итоговой победы звезды такого калибра не понадобились вообще.