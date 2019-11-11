Руни и Ибрагимович не стали чемпионами МЛС. Победила команда без звезд вообще

«Сиэтл» выиграл чемпионат МЛС, в финале обыграв 3:1 «Торонто». До 57-й минуты счет не был открыт, но потом «Сиэтл» забил трижды, только гол Алтидора в самой концовке позволил «Торонто» не уступить крупно.

Вкратце о том, что за команда выиграла главный чемпионат Северной Америки по футболу:

• «Сиэтл» – молодой клуб, он появился всего 11 лет назад;

• «Сиэтл» трижды играл в финале МЛС за последние четыре года, причем все три раза против «Торонто». Дважды победили – в этом году, а также в 2016-м.

• В клубе собраны игроки почти двух десятков национальностей, самых разных – тут и кореец, и кениец, представители Камеруна, Швейцарии, Эквадора, есть футболисты из Панамы, Тринидада и Тобаго, Мексики.

• Самый известный – уругваец Николас Лодейро. Он не закрепился в «Аяксе», но провел неплохую карьеру в Южной Америке, сыграл 60 матчей за сборную Уругвая. Сейчас ему 30, и он – капитан «Сиэтла».