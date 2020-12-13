Сиэтл Сондерс

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Футбол
«Коламбус» разгромил «Сиэтл» в финале МЛС. Это второй титул в клубной истории
#Коламбус Крю
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💥 Игрок МЛС головой в полете выбил мяч из ворот
#Алекс Ролдан
Перенес смерти сестры и друга, ломал челюсть и ребра, дрался, экономил на купонах, рыбачил и читал рэп. Демпси − 🗿
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#Клинт Демпси
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Руни и Ибрагимович не стали чемпионами МЛС. Победила команда без звезд вообще
#МЛС
В МЛС фанаты протестуют из-за запрета на символы антифашизма. Они молчали на матче 33 минуты
#МЛС
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