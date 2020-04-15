Перенес смерти сестры и друга, ломал челюсть и ребра, дрался, экономил на купонах, рыбачил и читал рэп. Демпси − 🗿

У Клинта получалось, но его старшая сестра Дженнифер была талантливее – она занималась теннисом. В один момент семейных денег стало хватать только на ее поездки на профессиональные турниры. Клинт отказался от футбола – он просто не мог ездить на секцию.

Сестра умерла, когда ему было 12 – на могиле он написал, что посвятит ей каждый гол

−Если я когда-нибудь умру, ты хочешь, чтобы я пришла к тебе и сказала, что у меня все хорошо?

− Нет, ты очень испугаешь меня!

− Хорошо, тогда я буду оттуда помогать забивать тебе голы.

Через несколько месяцев после этого разговора Дженнифер умерла от аневризмы мозга. Клинту было 12 лет. Он вернулся в секцию и стал выкладываться за двоих – за себя и сестру. Мама рассказывала, что нашла на могиле записку от Клинта: «Он писал ей, что до конца своей жизни будет вспоминать о ней после каждого своего забитого гола».

Через много лет успешный футболист Клинт Демпси вместе с друзьями, рэперами ХО и Big Hawk, сняли клип о жизни Демпси и смерти сестры. В конце клипа он приносит цветы на ее могилу.