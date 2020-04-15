Перенес смерти сестры и друга, ломал челюсть и ребра, дрался, экономил на купонах, рыбачил и читал рэп. Демпси − 🗿
Клинт Демпси – это не просто чувак, который когда-то играл за «Фулхэм». Клинт Демпси – это остросюжетная жизнь, стальной характер и ящик историй. А еще – пачка рекордов и статус одного из главных американских футболистов в истории.
Семья Демпси жила в доме на колесах в парке
Мама − медсестра, отец − плотник. Сын вечно играл в футбол с детьми из соседних фургонов. В десять лет его отвели в секцию. Мама стала работать сверхурочно, а отец продал лодку и охотничьи ружья, чтобы экономить деньги на бензин для поездок в Даллас, где находилась секция. В одну сторону − три часа.
У Клинта получалось, но его старшая сестра Дженнифер была талантливее – она занималась теннисом. В один момент семейных денег стало хватать только на ее поездки на профессиональные турниры. Клинт отказался от футбола – он просто не мог ездить на секцию.
Сестра умерла, когда ему было 12 – на могиле он написал, что посвятит ей каждый гол
−Если я когда-нибудь умру, ты хочешь, чтобы я пришла к тебе и сказала, что у меня все хорошо?
− Нет, ты очень испугаешь меня!
− Хорошо, тогда я буду оттуда помогать забивать тебе голы.
Через несколько месяцев после этого разговора Дженнифер умерла от аневризмы мозга. Клинту было 12 лет. Он вернулся в секцию и стал выкладываться за двоих – за себя и сестру. Мама рассказывала, что нашла на могиле записку от Клинта: «Он писал ей, что до конца своей жизни будет вспоминать о ней после каждого своего забитого гола».
Через много лет успешный футболист Клинт Демпси вместе с друзьями, рэперами ХО и Big Hawk, сняли клип о жизни Демпси и смерти сестры. В конце клипа он приносит цветы на ее могилу.
Через несколько месяцев убили его друга рэпера
Прямо в день, когда Демпси вызвали на чемпионат мира-2006. Он больше месяца ждал объявления заявок – тогда попасть в команду было его главной целью. И тут две новости одновременно: осуществление мечты и смерть друга. Это тот самый Big Hawk Джон Хоукинс, его застрелили. Они дружили со школы, вместе гоняли мяч и увлекались рэпом.
В юности Демпси мог умереть сам, но ему повезло
Друзья позвали его на рэп-концерт в соседний город. Он хотел, но не нашел денег на билет, который стоил десять долларов. Друзья поехали без него и попали в аварию: на большой скорости врезались в фуру. Один из них погиб на месте, другой попал в реанимацию и долго восстанавливался.
Перед ЧМ-2010 выпустил рэп-альбом и спасал фристайлом сборную США
Который назывался TheRedux и под псевдонимом Deuce («Двойка»). Альбом рассказывал о жизни Демпси: детство, сестра, занятия футболом, друзья. Как он добился всего, начиная с низов и теряя на ходу. Двойка – это в честь игрового номера, под которым Демпси играл в нескольких клубах.
Он с детства любил рэп и фристай. Партнеры по первым командам рассказывали, что он был спокойным вне поля, но иногда включался и мог без перерыва сочинять рэп на ходу.
Вот лучшая история про это.
Сборная США сидела поникшей в автобусе и переживала вылет от Ганы на ЧМ-2006. Спустя полчаса Демпси вдруг загорается: «Хорошо, кто-нибудь, дайте мне шанс!»
В автобусе включили бит на колонках, и Демпси безостановочно фристайлил около получаса. Он ходил по всему автобусу, обсуждал чемпионат мира и партнеров по сборной. Вспоминал смешные истории, стебал и выдумывал – все в рифму. Команда разрывалась от смеха, заканчивала строчки в один голос и не помнила о поражении.
У Демпси как будто две личности: тихий рыбак-семьянин и агрессивный боец
Одна – скромная, спокойная и тихая (вне футбола). Другая – безжалостная и честолюбивая (футбольная).
• Первая. После тренировок он всегда шел домой. Проводил время с семьей, готовил стейки и пил вино. И никаких движух вне дома. С детства он любил рыбачить и свободное время проводил у речки. Во время ЧМ-2010 партнеры видели, как он каждый вечер сидел у пруда на шезлонге в камуфляжном костюме.
Когда Демпси играл за «Сиэтл» в конце карьеры, то жил без семьи. Друзья рассказывали, что он всегда был на связи с родными по фейстайму. Иногда они просто ставили телефоны и занимались делами, но слышали друг друга и ощущали присутствие. Демпси настолько был причастен к семейной жизни, что проверял домашние задания детей по видеосвязи.
• Вторая. Демпси крепко дружил с Эдди Джонсоном (партнеры по сборной и клубам). Но на поле, во время тренировок, Клинт часто срывался: «Эй, ты должен работать усерднее» или «Ублюдок, я тебя ненавижу». А когда тренировка заканчивалась, они снова становились лучшими друзьями.
Играя за «Сиэтл», Демпси рухнул после фола. Партнер подбежал: «Клинт, ты в порядке?» Демпси подорвался и боднул его, агрессивно повторив слова: «А ты в порядке?» Партнер ответил: «Чувак, я просто спрашиваю, в порядке ты или нет». После игры они шли в раздевалку вдвоем и по-дружески болтали.
7 историй о стальном характере Демпси
1. Марк Хьюз, придя в «Фулхэм», в первом матче посадил его в запас. Перед выездом на матч Демпси подошел к тренеру: «Я один из лучших в команде. Если я не буду играть, продай меня в другой клуб прямо сейчас». В том сезоне Демпси стал лучшим игроком «Фулхэма» и первым американцем в АПЛ, который забил больше девяти голов за сезон.
2. На одной из тренировок в «Фулхэме» ему въехали локтем по лицу. Он ничего не сказал и отыграл еще два матча. Только потом врачи выявили, что у него была сломана челюсть.
3. Однажды Демпси приехал в сборную США с поврежденным ногтем на ноге, который вошел сквозь кожу в мясо. И потребовал, чтобы доктор быстро удалил ноготь. Врач вырывал, а Демпси сидел с абсолютно безмятежным лицом. Лэндон Донован наблюдал за этим, а позже рассказал: «Я бы беспрерывно плакал, если бы это случилось со мной, но Клинт не сказал ни слова. Я не мог смотреть на то, как ему вырывают ноготь, даже мне было больно. А он просто сидел».
4. Демпси часто боролся с партнерами. Иногда драки переходили грань. Однажды он сломал зуб партнеру по «Нью-Инлгэнд», когда они боролись. Тренер из-за этого исключил Демпси из команды на две недели. Зуб был сломан у капитана.
5. Чарли Дэвис играл с Демпси за сборную США, а еще был бывшим полупрофессиональным борцом. Как-то Демпси услышал, что кто-то назвал Дэвиса хорошим борцом и сказал, что тот не хороший боец. Дэвис спросил: «Ты хочешь побороться?» Демпси согласился. Дальше рассказывает Дэвис:
«Разговор произошел в автобусе. Как только мы вышли, сразу начали бороться. Прямо в туннеле. Когда-то я занимал третье место в Америке по борьбе в своем возрасте. Я был не таким уж большим, поэтому Клинт думал, что он меня сделает. Я уложил его на живот и сжал его грудь. Когда мы встали, он сказал одно слово: «Уважаю». Через неделю выяснилось, что во время борьбы я сломал ему ребра. На самом деле мне было нелегко с ним бороться, он был очень цепок».
6. Во время Кубка США разорвал блокнот судьи, потому что не был согласен с его решением. За это его дисквалифицировали на два года на матчи кубка.
7. Перед полуфиналом Лиги Европы против «Гамбурга» травмировался Бобби Замора. Тренер позвонил Демпси и сказал, что тот будет в основе. А утром перед игрой выясняется, что Замора сможет сыграть. Пришлось сказать Демпси, что он будет в запасе.
Перед игрой Демпси в ярости входит в раздевалку. Все молчат. Он проходит мимо маленького окна и кулаком разбивает его. Крови было столько, что врач зашивал ему руку прямо там.
Тот матч Демпси начал в запасе, но вышел во втором тайме при счете 0:1. С ним на поле «Фулхэм» забивает два гола , которые выводят команду в финал.
Влюбился в жену, потому что она тоже любила скидочные купоны
Партнеры Демпси рассказывали, что он всегда был суперэкономным. Перед сезоном 2017 года в «Сиэтле» игрокам выдали купоны на 30 долларов, чтобы завтракать в отеле. Демпси подумал, что ему придется платить эти деньги за каждый завтрак и жутко расстроился, считая, что 30 долларов – слишком большая сумма для завтрака.
Демпси говорил, что единственный финансовый просчет, который он совершил за жизнь – дорогие часы. Он всегда летал экономом и рассказывал, что одна из причин, почему он полюбил жену: потому что она была не против поисков выгодных купонов для покупок.
При этом партнеры рассказывают, что он никогда не был жадным и всегда с радостью закрывал счета на ужинах. Еще одна история − когда он стал лучшим американским футболистом (в 2006-м), подарил отцу грузовик вместо того, чтобы купить себе машину.
Так, окей, а чего он добился в футболе?
О-о, ну смотрите:
- В 20 лет стал открытием сезона в МЛС.
- Стал самым дорогим американским футболистом в истории, перейдя в «Фулхэм» за 3 миллиона евро в 2007-м.
- В первом сезоне спас «Фулхэм» от вылета, забив победный гол «Ливерпулю» в одном из последних туров.
- Забил решающий (и красивейший) гол «Ювентусу» на 82-й минуте (4:1) в 1/8 Лиги Европы. Тогда «Фулхэм» дошел до финала, в котором проиграл «Атлетико».
- За пять лет в «Фулхэме» стал лучшим бомбардиром в истории клуба в АПЛ. Лучшим бомбардиром лиги из США и первым американцем, который оформил хет-трик в Англии.
- На ЧМ-2014 забил Гане на 29-й секунде, став автором самого быстрого гола в истории сборной.
- Первый американец, который забивал на трех чемпионатах мира (2006, 2010, 2014).
- Вместе с Лэндоном Донованом они лучшие бомбардиры в истории сборной (по 57 мячей).
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В 2017-м году Демпси пропустил сезон из-за проблем с сердцем. И наблюдал с трибун, как его «Сиэтл» выиграет первый в истории Кубок МЛС. На следующий сезон Демпси все-таки вернулся в футбол и дошел до финала кубка, но там «Сиэтл» проиграл «Торонто». И завершил карьеру в 35 лет.
Партнер по команде Габриэль Закуани: «Я сказал ему: «Как только ты пнешь свой последний мяч, ты исчезнешь. И это то, что он сделал. Время от времени он появляется, но на самом деле его нет рядом. Ему все равно, что о нем думают. Да, так говорят многие люди. Но ему на самом деле все равно. Когда мы спрашивали его, как он хочет, чтобы его запомнили, ему было все равно. Он сказал, что он просто был футболистом и теперь хочет заботиться о своей семье».
Сейчас Демпси изредка приходит на американские телешоу. Но в основном проводит время с семьей, занимается музыкой и рыбачит.
Ламар Нигл (партнер по «Сиэтлу»):
«Мы сидели в аэропорту перед вылетом на игру и болтали. Мимо нас прошел ребенок в майке Майкла Джордана. Клинт стал говорить о Джордане: насколько он был великим, популярным и важным для страны. Но он не представлял, что сам находится на этом же уровне. А я смотрел на него и думал: «Клинт, ты такой же великий». А ему и не могло прийти такого в голову».