💥 Игрок МЛС головой в полете выбил мяч из ворот

Полузащитник «Сиэтл Сондерс» Алекс Ролдан в матче МЛС против «Лос Анджелес Гэлакси» вынес головой мяч, который летел в ворота. Он полетел в перекладину, отскочил в поле. И партнер вынес мяч из штрафной.