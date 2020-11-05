Алекс Ролдан
МЛС
Сиэтл Сондерс
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#Алекс Ролдан #МЛС #Сиэтл Сондерс

💥 Игрок МЛС головой в полете выбил мяч из ворот

05 ноября, 15:26

Полузащитник «Сиэтл Сондерс» Алекс Ролдан в матче МЛС против «Лос Анджелес Гэлакси» вынес головой мяч, который летел в ворота. Он полетел в перекладину, отскочил в поле. И партнер вынес мяч из штрафной.

  • Команды сыграли 1:1
  • Тренер «Сиэтла» Брайан Шметцер после игры похвалил Ролдана: «Хочу видеть такую страсть и от остальной команды».
  • А болельщики в твиттере называют его игроком матча и года.
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