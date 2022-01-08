Из «Наполи» уходит Инсинье – одна из главных легенд в истории клуба и воспитанник. Хотя ради нового контракта он увольнял самого могущественного агента мира

Инсинье все время чтил контракт с «Наполи». Но когда захотел повышение зарплаты, возник конфликт

«Знаете, Инсинье в «Наполи» – это как шикарная яркая птица в клетке. «Наполи» не дает Инсинье пространства. Он может взлетать выше и жечь ярче. Но «Наполи» тянет его вниз. Думаю, Инсинье нужно менять обстановку, чтобы выйти на другой уровень», – говорил Мино Райола в 2019-м.

Райола был агентом Лоренцо Инсинье и выбивал из президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса жирный контракт для своего клиента. Иначе Райола обещал, что увезет Инсинье из Неаполя и прикрывался интересом к нему со стороны «Интера», «Реала» и команд из АПЛ. Тогда Райолу мочил Де Лаурентис:

«Это непорядочный человек. Он придумает, как получить деньги даже из ветра. Его клиенты не хотят играть за клубы. Они думают только о контрактах. К счастью, Инсинье не такой. Он – сын Неаполя и гордость «Наполи». Думаю, он найдет способ, как решить проблему Райолы.

И Инсинье нашел: в 2020-м они разошлись по обоюдному согласию. Инсинье не комментировал этот эпизод из карьеры. Зато Райола сказал: «Я всего лишь хотел как лучше. А «Наполи», не способный достойно вести переговоры, забил мозги Лоренцо всякой ненужной чушью. Я больше не отвечаю за него. Пусть сам строит свое будущее».

Ого: оказывается, Райолу можно уволить – это сделал Инсинье из любви к «Наполи»