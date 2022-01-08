Из «Наполи» уходит Инсинье – одна из главных легенд в истории клуба и воспитанник. Хотя ради нового контракта он увольнял самого могущественного агента мира
Первый шумный трансфер этой зимы – уход Лоренцо Инсинье из «Наполи». Инсинье подписал контракт с «Торонто», за которое будет выступать со следующего лета. Туда он перейдет на правах свободного агента.
«Наполи» и Инсинье – это одна большая история любви, которая закончилась очень печально: потому что один хотел получать больше, а клуб забивал на эти требования. И потерял свою легенду.
Инсинье все время чтил контракт с «Наполи». Но когда захотел повышение зарплаты, возник конфликт
«Знаете, Инсинье в «Наполи» – это как шикарная яркая птица в клетке. «Наполи» не дает Инсинье пространства. Он может взлетать выше и жечь ярче. Но «Наполи» тянет его вниз. Думаю, Инсинье нужно менять обстановку, чтобы выйти на другой уровень», – говорил Мино Райола в 2019-м.
Райола был агентом Лоренцо Инсинье и выбивал из президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса жирный контракт для своего клиента. Иначе Райола обещал, что увезет Инсинье из Неаполя и прикрывался интересом к нему со стороны «Интера», «Реала» и команд из АПЛ. Тогда Райолу мочил Де Лаурентис:
«Это непорядочный человек. Он придумает, как получить деньги даже из ветра. Его клиенты не хотят играть за клубы. Они думают только о контрактах. К счастью, Инсинье не такой. Он – сын Неаполя и гордость «Наполи». Думаю, он найдет способ, как решить проблему Райолы.
И Инсинье нашел: в 2020-м они разошлись по обоюдному согласию. Инсинье не комментировал этот эпизод из карьеры. Зато Райола сказал: «Я всего лишь хотел как лучше. А «Наполи», не способный достойно вести переговоры, забил мозги Лоренцо всякой ненужной чушью. Я больше не отвечаю за него. Пусть сам строит свое будущее».
Ого: оказывается, Райолу можно уволить – это сделал Инсинье из любви к «Наполи»
Спустя полтора года Инсинье сам напоролся на ту же проблему, с которой сталкивался Райола. Инсинье по контракту с «Наполи» получает 4,5 млн евро в год. Но захотел больше. Его стороны просили увеличить соглашение до 6 млн за сезон. Но здесь «Наполи» резко отказался:
- Сначала клуб месяц думал над запросом Инсинье.
- Потом «Наполи» заявил ему, что не готов увеличивать условия личного контракта.
Итог – Инсинье и его агент Винченцо Пизакане начали поиски нового клуба. Представители «Торонто» появились в начале декабря, но предметные переговоры случились лишь в начале января. Инсинье приехал со своей женой и Пизакане в Рим для встречи с представителями «Торонто». Итальянские медиа пишут, что там и договорились.
Мутная сторона вопроса заключалась лишь в том, что все это произошло за 48 часов до дерби «Наполи» и «Ювентуса». Calciomercato пишет, что за год в МЛС он будет получать 15 млн евро. Плюс «Торонто» оплатит ему дом, языковые курсы, отправит детей в международную школу.
Инсинье – самый важный игрок в истории «Наполи»?
Вряд ли он самый важный во всей истории. «Наполи» и Неаполь до сих пор живут наследием Диего Марадоны. Но Инсинье – важнейший игрок в истории современного «Наполи».
Его статистика в «Наполи» на данный момент:
- 416 матчей.
- 114 голов.
- 91 ассист.
- Два Кубка Италии.
- Один Суперкубок Италии.
А еще Инсинье – капитан действующего «Наполи». Он – четвертый игрок «Наполи» по числу матчей за клуб (лучший результат у Марека Гамшика – 520). Инсинье – четвертый бомбардир в истории клуба (лучший результат у Дриса Мертенса – 142 гола). Инсинье – второй ассистент в истории «Наполи» (лучший – Гамшик, 103).
В последнее время он перестал играть такое фундаментальное значение для «Наполи», какое было два-три года назад. Но «Наполи» все еще его нежно любит. Лучано Спаллетти: «Инсинье – живая легенда клуба. Иногда мне кажется, что его слово важнее, чем слова некоторых руководителей. Хотя он всего лишь футболист».
А вот слова самого Инсинье про «Наполи» и Неаполь:
💙 «Я родился в Неаполе. В Неаполе я встретил свою жену и стал человеком. Когда мне говорят, что мог бы заиграть в другом месте, то я смеюсь. А зачем? Моя душа и мое сердце навсегда в Неаполе».
💙 «Я хочу, чтобы люди запомнили меня как игрока, который очень любит «Наполи». Возможно, когда-нибудь наши пути разойдутся. Но это не значит, что другой клуб заменит в моем сердце «Наполи».
💙 «Я много и часто говорю о любви к «Наполи». Думаете, это дешевый трюк? Нет. На моей полке до сих пор стоят бутсы, в которых я дебютировал за «Наполи». На комоде рядом с фотографией моей жены стоит фотография с моего дебюта за «Наполи».
💙 «Я родился в Неаполе и всю жизнь мечтал только об одном клубе. Мне было стыдно за своих приятелей, которые поддерживали «Милан», «Интер» и другие итальянские клубы. «Наполи»! Только «Наполи»! Я не думаю ни о каком другом клубе больше».