Райола постоянно воюет с итальянскими клубами. От него уходят игроки, а босс «Наполи» мечтает ударить

Случай Бернардески – не первый для «Юве». Недавно от Райолы отказался еще один игрок

Слова Мино Райолы про Федерико Бернардески, сказанные в июле: «Федерико попал в сложное положение. Он хочет играть, но у него нет возможности. Я работаю над его уходом». Правда в том, что и «Ювентус» в какой-то момент задумывался о его продаже, но после прихода Массимилиано Аллегри положение Бернардески поменялось. Он стал чувствовать себя лучше, у него появилось доверие тренера. Но Райола все еще работал над его уходом.

Летом Бернардески отклонил три предложения о трансфере. А в начале ноября обсудил с Райолой сотрудничество – оба договорились, что на данной стадии их деловые отношения не имеют смысла.

Недавно еще один футболист «Ювентуса» отказался от услуг Райолы. Это Артур, и он тоже подписал контракт с Федерико Пасторелло.