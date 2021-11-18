Райола постоянно воюет с итальянскими клубами. От него уходят игроки, а босс «Наполи» мечтает ударить
Внезапная новость для «Ювентуса»: Федерико Бернардески сменил агента. Раньше его делами управлял Мино Райола. Он конфликтовал с «Фиорентиной» и устроил переход клиента в «Ювентус». Сейчас новым агентом Бернардески стал Федерико Пасторелло. В Италии пишут, что Бернардески был недоволен Райолой, поэтому отказался от его услуг.
Случай Бернардески – не первый для «Юве». Недавно от Райолы отказался еще один игрок
Слова Мино Райолы про Федерико Бернардески, сказанные в июле: «Федерико попал в сложное положение. Он хочет играть, но у него нет возможности. Я работаю над его уходом». Правда в том, что и «Ювентус» в какой-то момент задумывался о его продаже, но после прихода Массимилиано Аллегри положение Бернардески поменялось. Он стал чувствовать себя лучше, у него появилось доверие тренера. Но Райола все еще работал над его уходом.
Летом Бернардески отклонил три предложения о трансфере. А в начале ноября обсудил с Райолой сотрудничество – оба договорились, что на данной стадии их деловые отношения не имеют смысла.
Недавно еще один футболист «Ювентуса» отказался от услуг Райолы. Это Артур, и он тоже подписал контракт с Федерико Пасторелло.
За последние полгода Райола выбесил еще один итальянский клуб – «Милан»
Здесь просто приведем в качестве примеров кейс Джанлуиджи Доннаруммы.
Его контракт с «Миланом» заканчивался в начале июля. И на переговорах Райола требовал слишком большую сумму. Один из самых популярных инсайдеров мира Джанлука Ди Марцио рассказывал: Райола запрашивал у «Милана» для Доннаруммы зарплату в 12 млн евро+1 млн евро в качестве бонусов+20 млн комиссионных за продление.
«Милан» логично отказался, а Райола говорил: «Если у «Милана» проблемы, то это не значит, что они должны быть у Доннаруммы. Мы сейчас говорим о вратаре высочайшего класса, а не о резервисте».
В итоге «Милан» спокойно отпустил Доннарумму как свободного агента, фанаты освистали его при первой встрече. А Райола продолжает набрасывать:
«Правда в том, что «Милан» не мог удержать Доннарумму. Спросите кого угодно, например, у своего отца – что бы он посоветовал своему сыну? Перейти в «ПСЖ» или остаться в «Милане»? Ответ, думаю, очевиден».
Война итальянских клубов с Райолой идет не первый год. Президент «Наполи» говорил про «набить морду»
Райола требовательный и достаточно жесткий агент. Он всегда много просит у клубов для своих клиентов. С богатыми эти запросы прокатывают, и они соглашаются на требования Райолы (пример – Доннарумма и «ПСЖ»). У клубов с более консервативной финансовой стратегией агрессивная политика Райолы вызывает недоумение, и они отказывают. Райола же начинает с руководством войну.
Так было с «Наполи».
• В 2012 году Мино Райола столкнулся со сложностями в переговорах с Аурелио Де Лаурентисом по новому контракту Марека Гамшика и запустил кампанию по его трансферу. Райола предлагал Гамшика «Ливерпулю», «Боруссии» Д, «Интеру». А Де Лаурентис публично злился: «Райола – большая заноза в моей заднице. Он всегда пытался увести у меня Гамшика». Или еще: «Обычно воспитание не позволяет мне говорить нечто подобное, но после некоторых переговоров с Райолой у меня есть резкая мечта ударить его. И это нормально: в моей молодости за такую дерзость били по морде».
Райола отвечал Де Лаурентису: «Его работа с топ-футболистами напоминает замашки диктатора. Такая же атмосфера царила и во времена Муссолини».
• В 2020-м Лоренцо Инсинье ушел от Райолы, потому что хотел остаться в «Наполи», а тот работал на его трансфер. Де Лаурентис говорил: «Я не хочу комментировать поведение Райолы, потому что неприлично говорить только плохими словами».
Какие клиенты Райолы есть в итальянских клубах
Возьмем самых известных:
- Маттейс Де Лигт («Ювентус»). Недавно заговорил о его возможном уходе.
- Стефан Де Врей («Интер»).
- Ирвинг Лозано («Наполи»).
- Мойзе Кин («Ювентус»).
- Алессио Романьоли («Милан»). Никак не могут договориться по обновлению контракта (истекает летом).
- Дензел Дюмфрис («Интер»).
- Костас Манолас («Наполи»). Летом Райола пытался вернуть его в Грецию.
- Генрих Мхитарян («Рома»).
- Златан Ибрагимович («Милан»).
- Джакомо Бонавентура («Фиорентина»).
Сам Райола про итальянские клубы и сотрудничество с ними говорит так:
«Мы сравниваем Италию и все ее аспекты с чем-то прекрасным. В футбольном плане это вообще не так. Большинство руководителей ведут себя как вредные подростки, готовые загрызть за каждую монетку. Для меня переговоры с некоторыми командами – настоящий ад. Я привык хорошо напиваться после них».