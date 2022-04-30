Умер агент Мино Райола – через 2 дня после того, как сам опроверг новости о своей смерти
Смерть футбольного агента Мино Райолы подтвердила его семья. Райоле было 54 года. Полное заявление семьи:
«С глубоким прискорбием сообщаем, что умер самый заботливый и невероятный футбольный агент из всех, кто когда-либо жил.
Мино боролся до самого конца с таким же усердием, какое вкладывал в переговорные процессы и защиту своих футболистов.
Работа Мино затронула жизни стольких людей, он написал новую главу в современной истории футбола. Мы всегда будем скучать по нему.
Миссия Мино делать футбольный мир для футболистов лучше будет продолжена с такой же страстью.
Мы благодарим всех за оказанную нам в этот непростой период поддержку и просим уважительно относиться к частной жизни семьи и друзей в этот грустный момент».
28 апреля итальянское издание Tg La7 написало о смерти Райолы, но информацию опроверг его помощник Хосе Фортес Родригес. Он сказал, что Райола находится в тяжелом состоянии, но не умер. С опровержением смерти выступил лечащий врач.
После опровержения от представителей в социальных сетях Райолы появилось сообщение: «О моем состоянии здоровья для всех интересующихся: я разозлен, что меня убивают второй раз за четыре месяца. Кажется, я могу воскресать».
В январе-2022 Bild написали, что Райола попал в реанимацию в Милане из-за легочной болезни. Перед этим представитель его агентства сказал о плановом медобследовании. Corriere dello Sport сослались на окружение и добавили, что у Райолы не было легочной болезни, а он сам уже покинул клинику и вернулся домой.
Важное из карьеры Райолы:
- В 90-е помогал с устройством голландских футболистов в итальянские клубы. Например, переход Денниса Бергкампа в 1993 году из «Аякса» в «Интер»;
- Среди звездных клиентов – Эрлинг Холанд, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Маттейс Де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Генрих Мхитарян и другие футболисты;
- В 2016 году его клиент Поль Погба перешел из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». На этом трансфере Райола заработал 25 млн евро – самая крупная сделка в карьере. На часть денег он купил бывший дом мафиозного босса Аль Капоне.