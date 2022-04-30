Умер агент Мино Райола – через 2 дня после того, как сам опроверг новости о своей смерти

Смерть футбольного агента Мино Райолы подтвердила его семья. Райоле было 54 года. Полное заявление семьи:

«С глубоким прискорбием сообщаем, что умер самый заботливый и невероятный футбольный агент из всех, кто когда-либо жил.

Мино боролся до самого конца с таким же усердием, какое вкладывал в переговорные процессы и защиту своих футболистов.

Работа Мино затронула жизни стольких людей, он написал новую главу в современной истории футбола. Мы всегда будем скучать по нему.

Миссия Мино делать футбольный мир для футболистов лучше будет продолжена с такой же страстью.

Мы благодарим всех за оказанную нам в этот непростой период поддержку и просим уважительно относиться к частной жизни семьи и друзей в этот грустный момент».